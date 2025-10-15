Universidad de Chile despedirá a Walter Montillo. Luego de una larga espera, el mítico volante argentino tendrá su partido para decirle adiós a su carrera: será en el Estadio Nacional.

Para dicho espectáculo, el destacado mediocampista tendrá invitados de lujo. Así lo reveló a través de sus redes sociales, entregando un adelanto de las estrellas que dirán presentes en el encuentro amistoso.

Según detalló el recordado ’10’ de los azules, el show contará con Juan Manuel Olivera, Manuel Villalobos, Mauricio Victorino, Álvaro Fernández y Raúl Estévez, Joaquín Larrivey.

De dichos nombres mencionados, todos vistieron en alguna época la camiseta de Universidad de Chile. Solo el último se mantiene activo, representando los colores de Deportes Concepción en 2025.

A su vez, La Ardilla anticipó que Gerardo Pelusso será uno de los entrenadores en el enfrentamiento de despedida. Lo dirigió durante paso por los universitarios entre 2008 y 2010.

Finalmente, el talentoso volante creativo aseguró que Ezequiel Lavezzi y Jeremías Caggiano también aceptaron su invitación. Son los únicos jugadores mencionados que no vistieron de azul.

Universidad de Chile despedirá a Walter Montillo el próximo 16 de diciembre. (Foto: Universidad de Chile)

Cargada a Universidad de Chile: la lista de invitados de Walter Montillo