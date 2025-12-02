Este martes Universidad de Chile cerró la fecha 29 de la Liga de Primera 2025 con un empate 1-1 ante el campeón Coquimbo Unido, resultado que dejó a la U en la cuarta posición y a un punto del Chile 3 para clasificar a Copa Libertadores.

Pero lo más noticioso de la jornada fueron las declaraciones del presidente de Azul Azul en la previa. Michael Clark rompió el silencio en su llegada al Estadio Santa Laura, donde se refirió al anuncio de salida del entrenador Gustavo Álvarez y también a su situación personal.

El timonel de los estudiantiles se refirió a la sanción que le impuso la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por el caso Sartor, donde tendrá que pagar una millonaria multa y además quedó inhabilitado por cinco años para ejercer cargos en entidades fiscalizadas por la propia CMF, como por ejemplo Azul Azul.

Pese a aquello, Clark por ahora descartó renunciar al directorio de la concesionaria que controla los destinos del fútbol de la U.

“Mi situación es un tema personal, es un tema que no tiene nada que ver con la U. Yo lo he dicho varias veces, la U es una institución que tiene un patrimonio separado, tiene cuentas separadas, que tiene una dinámica propia y, por tanto, lo que pasa a nivel de los accionistas, a nivel del presidente, no tiene nada que ver con el día a día”, comenzó explicando.

Respecto a la solicitud de renuncia que han exigido otros directores de Azul Azul, el empresario respondió que por ahora está enfocado en su apelación.

“Lo he leído, pero yo efectivamente fui sancionado por la CMF, por ser director independiente en el caso Sartor, compañía en la cual yo no soy dueño, participo como director independiente. Yo a esos cargos que me hizo presenté ciertos descargos, que no fueron acogidos por la CMF. Yo ya apelé a eso y es algo medio raro, uno apela sobre la misma CMF, eso se llama reposición y eso debería salir luego“, indicó.

En la misma línea, el ingeniero comercial adelantó que todo se resolverá en la justicia y que es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

“Uno esperaría que no hubiese cambios importantes, porque son los mismos que ya sancionaron y luego de eso pasaremos a la justicia. En este país hay un principio constitucional que es la presunción de inocencia y yo confío en las instituciones, confío en la justicia y estoy seguro de que cuando demos este paso, se va a hacer justicia y se va a aclarar todo esto. Finalmente, los únicos que hacen justicia en este país son los tribunales, así que vamos a esperar a eso”, completó.

Respecto a su influencia en la U, Michael Clark destacó el trabajo que ha habido bajo su administración en los últimos cuatro años.

“Yo por lo menos me siento muy orgulloso del trabajo que se ha hecho en la U. Si uno mira cómo recibimos el club el año 2021 y cómo está hoy día, cómo están sus finanzas, cómo está conformado el primer equipo, el cuerpo técnico, cómo están trabajando las divisiones inferiores… estoy muy orgulloso y estoy muy contento del trabajo que se ha hecho en la U”, finalizó.

La U ha conseguido dos títulos bajo la presidencia de Michael Clark en Azul Azul. (Foto: Javier Torres/Photosport)

En síntesis