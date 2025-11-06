Este jueves fue entrevistado el exfutbolista argentino Walter Montillo por Radio ADN, quien está organizando su despedida del fútbol profesional para el 16 de diciembre en el Estadio Nacional. El ídolo de la U se quiere despedir a lo grande ante el público azul.

Y en medio de la conversación, el otrora ’10’ del Romántico Viajero fue consultado por su opinión del actual entrenador de Universidad de Chile, su compatriota Gustavo Álvarez, donde sorprendió a todos con su respuesta.

“Acompaño casi siempre los resultados, a veces por la diferencia de hora. Pero bueno, a Gustavo él sabe, yo cuando fui ahí a Chile, es una persona a la que quiero mucho. Lo conozco desde chico yo a Gustavo porque somos del mismo barrio, él me ha dirigido cuando yo era chico“, comenzó diciendo.

“Es una persona que se manejó siempre igual, siempre con humildad, siempre con el respeto hacia el otro, con mucha seriedad también a la hora de trabajar y creo que eso lo posiciona bien en un equipo, en el cual la U. de Chile necesitaba por ahí un mando de este tipo, en el cual no cambie cuando pierden ni tampoco cuando ganan. Es la misma persona desde que asumió y creo que desde que viene de Huachipato”, añadió Montillo.

Walter Montillo aprueba el trabajo de Gustavo Álvarez en la U. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

El ex seleccionado argentino finalizó haciendo hincapié en que lo pone contento el trabajo que ha realizado Álvarez en la U y que lo tiene en el radar de selecciones como la de Perú y Chile.

“Así que me pone muy contento que le vaya bien. Lástima que lo de la Sudamericana no se pudo dar, pero en líneas generales, Gustavo viene haciendo un trabajo extraordinario“, completó la Ardilla.

En síntesis