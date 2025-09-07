Claudio Bravo dejó la grande esta semana tras comentar una publicación sobre Sammis Reyes, donde deslizó una crítica al único chileno en llegar a la NFL diciendo que goza de ‘logros de poca connotación’.

La respuesta de Reyes no se hizo esperar y llegó en conversación con LUN, donde dijo que “Yo llegué a jugar fútbol americano en Estados Unidos. Me siento muy orgulloso de haber representado a todo un país en la NFL y de no haberme fallado a mí, di lo mejor que tenía dentro de mi estanque y me puedo morir tranquilo”.

Bravo encendió la polémica con Sammis Reyes. | Foto: Getty Images

“No sé si él fue sacado de contexto o realmente cuáles eran sus intenciones, pero creo que es difícil medir cosas. Por ejemplo, en el fútbol, en Chile, hay muchos equipos y si te va mal en uno, te cambias a otro”, siguió.

Pese a sus dichos, Reyes no le guarda rencor a Claudio Bravo: “Claudio, para mí, siempre va a ser un ídolo, una persona que yo admiro, un ejemplo de superación para todos los chilenos, y sin importar lo que diga de mí. Lo único que le digo a él es que es un grande, de que es un referente y que es una persona que marcó el camino para muchos deportistas y niños y niñas en Chile”.

¿Habrá respuesta del ex capitán de la Selección Chilena? Solo el tiempo dirá si los dichos de Claudio Bravo fueron con una feroz crítica a Sammis Reyes o si rectifica y dice lo que realmente quiso decir en dicha publicación.

La carrera de Sammis Reyes

Sammis Reyes disputó 11 partidos en la NFL con los Washington Commanders, pero también perteneció a otras franquicias como los Chicago Bears, Jacksonville Jaguars y los Minnesota Vikings.