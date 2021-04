Alexis Vega y Uriel Antuna de Chivas calentaron el Clásico Tapatío ante Atlas

El Clásico Tapatío es uno de los dos juegos más importantes que tendrá el sábado de Liga MX, ya que también se llevará a cabo el Clásico Regiomontano entre Monterrey y Tigres UANL. No obstante, en la guerra de declaraciones previas la rivalidad entre Atlas y Chivas de Guadalajara sacan ventaja.

El primero en opinar respecto al duelo fue Gilberto Sepúlveda, quien afirmó que las Chivas siempre son “favoritos en el clásico, nos viene bien y nos da más confianza y en este clásico llegamos como favoritos”. Rápidamente, la cuenta oficial de Atlas se encargó de responder a su manera: "Un día como hoy, lo ganamos en un Clásico Tapatío. Atlas FC, primer campeón de Jalisco", recordando aquel título del 22 de abril de 1951.

Las declaraciones cruzadas no van a terminar hasta el momento de inicio del partido y dos de los futbolistas que más expectativas generan en la previa dieron su veredicto. Alexis Vega, el salvador ante Monterrey, y Uriel Antuna, resistido por Guadalajara, confesaron que marcarán goles ante Atlas.

Alexis Vega y Uriel Antuna marcarán goles

Durante el entrenamiento, un puñado de aficionados se acercaron a los jugadores para la firma de camisetas y le soltaron a Atuna: “¿Cuántos goles vas a clavar mañana, Antuna?”, le preguntó. A lo que el jugador respondió: “Uno, mínimo”. Se tiene confianza.

Vega, por su parte, prometió lo suyo en Chivas TV: "Me he sentido cómodo dentro de la cancha y eso es gracias al esfuerzo de todos los compañeros que me apoya para salir a dar todo en la cancha. Estoy concentrado, dos goles consecutivos, llego afinado para este Clásico y a esperar volver a marcar para darle una alegría a nuestra afición, a mi familia y a los compañeros porque nos lo merecemos. Estoy seguro que voy a hacer un gran partido y voy a marcar un gol".

