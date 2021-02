David Faitelson reventó a Santiago Baños, le pidió la renuncia y le recriminó no haber ido al TAS

América sigue recibiendo algunos golpes después de lo extraño que resultó ser la mala inclusión de Federico Viñas ante Atlas y, por el momento, seguirá siendo un punto fundamental si es que las Águilas no se vuelven a meter rápidamente entre los cuatro primeros en la tabla de posiciones. Sin dudas, el principal apuntado por estas horas es Santiago Baños.

El presidente deportivo habló el pasado miércoles y, en una entrevista, comentó que si el América transformaba lo sucedido en una demanda oficial al TAS, no tendrían problemas en ganarla. Esto, justamente, no cayó bien en David Faitelson, quien además de dar su opinión, pidió la renuncia del directivo.

"Apenas unas horas después de aquel boletín donde el Club América demostró una condición muy valerosa, honrosa, aceptando que había tenido un error administrativo, pero no estando de acuerdo con la condición y el espíritu del reglamento. Apenas después de eso apareció el señor Santiago Baños, presidente deportivo del equipo, para hacer trizas el boletín”, comenzó opinando David Faitelson.

David Faitelson le pidió la renuncia a Santiago Baños

El periodista de ESPN mencionó la entrevista de Santiago Baños y sus dichos respecto al TAS, pero que no lo hicieron para cuidar la imagen del futbol mexicano. “No la cuida de ninguna manera, porque con esos errores administrativos propicia violar el reglamento y si hay un culpable son ellos. Señor Baños, con todo respeto, eso de que no fueron al TAS me parece ridículo”, sentenció Faitelson.

“Si usted tiene un poco de dignidad renuncie en este momento. Usted se imagina que, si el América queda fuero de los primeros cuatro lugares de Liguilla por esos tres puntos, ¿con qué cara va a mirar usted a Santiago Solari, a los futbolistas y a Viñas? Lo mejor es que se haga a un lado y el América busque sangre nueva a nivel directivo”, concluyó.

