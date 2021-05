Chicharito, ¿eres capaz?: el atacante mexicano va por un récord que no pasa desde 1999

Unos pocos, quizás solo el mismo Javier Chicharito Hernández, creían posible un inicio goleador como ha tenido el delantero mexicano de Los Angeles Galaxy en las dos primeras fechas de la temporada MLS 2021: anotó cinco goles y fue elegido dos veces como el Jugador de la Semana.

Desde la temporada 2018-19 en la Premier League, Chicharito Hernández no anotaba cinco goles o más en una sola campaña. Para ese entonces vestía el jersey del West Ham y terminó con 7 dianas en 25 encuentros. El turno para ver brillar al atacante mexicano es para la MLS.

En la victoria de Los Angeles Galaxy por 3-2 sobre Inter Miami, Chicharito se despachó con dos goles y apenas alistaba su artillería. Llegó la segunda fecha MLS 2021 y en el triunfo sobre New York Red Bulls por el mismo marcador llegaron otras tres anotaciones de Hernández.

La tercera fecha para el equipo de Chicharito y compañía será contra Seattle Sounders, domingo 2 de mayo a las 21:00 ET, y no hay mejor motivación para el delantero que superar un récord que no se da desde la temporada 1999. Javier Hernández solo necesita dos goles.

El récord en la MLS que Chicharito Hernández puede romper en la MLS

Según Elías Sports Bureau, el récord de más goles marcados en los primeros tres partidos de una temporada en la MLS lo tiene Ante Razov y sus seis anotaciones con Chicago Fire en 1999. Si Javier Chicharito Hernández marca dos tantos superará esta marca y confirmor lo queará que está más vigente que nunca.

