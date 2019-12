Miguel Herrera reveló qué lo inquieta del Monterrey previo a la Final

Cada vez falta menos para una nueva Final de la Liga MX. En esta oportunidad, América se medirá con Rayados por el título de campeón del Apertura 2019. Los duelos serán el 26 y 29 de diciembre.

Miguel Herrera, entrenador de las Águilas, se ilusiona con levantar un nuevo título con las Águilas, aunque entiende que enfrente tendrán un rival complicado, que viene de quedarse con el tercer puesto en el Mundial de Clubes de Qatar.

"Es un buen equipo, tiene jugadores desequilibrantes que si los descuidas te cambian el partido en un momento", expresó el Piojo en una entrevista con Milenio al ser consultado sobre qué aspectos de Monterrey lo inquietan en la previa.

"El rival es fuerte e importante, con un buen técnico, con buenos jugadores y una gran afición detrás, pero vamos con la idea de ganar los dos partidos, para no dejar dudas de que este equipo está listo para ser campeón", agregó entusiasmado.

América tuvo más tiempo de descanso, debido a que Rayados viene de participar en el certamen que se disputó en Medio Oriente. Sin embargo, cree que es un 'problema' para los dos equipos.

"Siempre he dicho que nos afecta a los dos esta situación, porque ellos regresaron a una parte de su plantel con un viaje largo, con una derrota a cuestas, que fue bien planteada y jugada, pero a fin de cuentas derrota y no consigues tu objetivo. Y nosotros parados, esperando y trabajando, tuvimos un partido amistoso y ya estamos listos para armar el primer partido de la Final", afirmó.

Por último, dejó en claro que sus dirigidos dejarán el alma en los dos partidos: "Se va a matar (el equipo). No encontramos otra determinación, ese sello característico que le pongo a mis equipos lo tiene este América que está en la Final y que puede conseguir otro título; de matarse en la cancha, de no bajar los brazos. Lo demostramos ya en dos ocasiones y este equipo no va a bajar los brazos hasta conseguir el objetivo que se ha trazado".

