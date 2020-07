Palabra autorizada: Rafa Márquez se refirió a la llegada de Renato Ibarra al Atlas

Instalándose una gran polémica y escándalo en torno a su apellido a raíz de un hecho repudiable denunciado por su pareja de aquel entonces, Renato Ibarra pasó a ser uno de los principales protagonismas del mercado de pases de la Liga MX. Con su continuidad en el Club América prácticamente descartada, el destino del ecuatoriano se convirtió en un gran misterio.

Abriéndole las puertas de la institución y haciéndole un lugar entre los elementos del primer equipo, Atlas dio uno de los grandes golpes del mercado de pases y hace unas semanas oficializó el arribo del ex hombre de Las Águilas. Por lo pronto, todo indica que el futbolista será tenido en cuenta y no se le aplicará ningún tipo de represalia por lo sucedido en su momento.

Siendo uno de los máximos exponentes de la institución e imponiendo su postura y análisis con respecto al arribo de Renato, Rafael Márquez, emblema del futbol mexicano, marcó: "Futbolísticamente es un jugador que marca diferencia, En lo personal, haya pasado lo que haya pasado, espero que no vuelva a suceder y que se enfoque en lo principal que es lo futbolístico".

�� @RafaMarquezMX opinó sobre la llegada de @RenatoIbarraM al @atlasfc



“Es un jugador que marca diferencia. De lo que haya pasado, ojalá no vuelva a pasar y que se reivindica. No comparto esas acciones”. pic.twitter.com/VAql2ZtlmS — PressPort (@PressPortmx) July 6, 2020

Exteriorizando su pensamiento con respecto a la apuesta llevada a cabo por parte de Atlas a la hora de concretar la incorporación de Ibarra, el legendario ex futbolista añadió: "Que la misma institución le esté dando esta segunda oportunidad quizás habla de que creen en la persona".

Marcando distancias con respecto a las cosas que sucedieron dentro y fuera de la cancha en torno al hombre de Ecuador, el ex jugador de Los Zorros culminó: "Futbolísticamente es un chico que tiene mucho potencial. A lo acontecido, no comparto esas acciones y no estoy a favor de las mismas".

