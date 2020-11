José Ramón Fernández dice que Pumas UNAM no es sorpresa del Guard1anes 2020

Pumas UNAM se quedó sin entrenador justo antes de que arrancara el Guard1anes 2020, en una decisión de Míchel González que poco se entendido y que recién ahora se conoce el motivo real. Lejos de sentirse afectados por la salida de su estratega, los Universitarios se repusieron rápidamente con Andrés Lillini al mando.

La Liga MX acabó sus 17 jornadas y se encuentra a León como el líder con 40 puntos, pero inmediatamente seguidos por Los del Pedegral y sus 32 unidades. Si en la previa y por cómo se dieron las cosas, alguien opinaba que Pumas iba a estar ahí arriba, seguramente lo trataban de loco. No obstante, para el periodista Ramón Fernández no se trató de una sorpresa.

En su columna en Récord, el periodista entiende que lo realizado por la UNAM no es una sorpresa, ya que es un equipo grande. Además, elogió el trabajo del entrenador, Lillini, además de las incorporaciones como fue la de Juan Ignacio Dinenno que terminó rindiendo.

Para Ramón Fernández, Pumas no es sorpresa

“Para mí, no es sorpresa que un equipo que ha sido grande, sea la revelación del torneo. A Pumas, que representa a la Máxima Casa de Estudios de México, le ha costado mucho trabajo rehacer a sus equipos de futbol, porque no cuenta con un presupuesto. A pesar de tener un patronato, éste no aporta ingresos, no aporta dinero, no tiene los mejores derechos de televisión. Pumas siempre ha sido, lamentablemente, menospreciado por el grupo que dirige al América, sobre todo en televisión”, escribió Fernández en su columna.

Más allá de si fue una sorpresa o no, lo cierto es que ahora se encuentra clasificados a la Liguilla, a la espera de su rival en esa instancia. Si los Universitarios ilusionaron como hasta el momento, los fanáticos van a querer verlos levantar el trofeo de la Liga MX.

