Sebastián Jurado reveló quiénes son sus dos grandes ejemplos a seguir

Luego de tener actuaciones estelares bajo los tres palos del Veracruz, varios clubes de la Liga MX se pelearon por contar con los servicios de Sebastián Jurado. Finalmente, fue Cruz Azul quien convenció al joven y se hizo con su ficha llevándose a una de las grandes promesas del futbol mexicano.

El arquero de 22 años es un gran proyecto de la Máquina y la Selección Mexicana pero por el momento es el suplente de Jesús Corona, quien ha mostrado un gran nivel en las primeras diez Jornadas del torneo Clausura 2020 y es uno de los puntos clave en el liderazgo parcial.

Jurado brindó una entrevista a Agenda Fox Sports, donde habló de su presente en la institución cementera y se animó a revelar quiénes son sus dos grandes ejemplos a seguir. El ex Tiburones Rojos se quedó con uno del América y uno del Deportivo Guadalajara.

"GUILLERMO OCHOA Y RAÚL GUDIÑO SON UN EJEMPLO"#AgendaFOXenCasa



La respuesta de Sebastián Jurado respecto a que si sacrificaría en lo económico para llegar a Europa:



"Me encantaría jugar en un equipo grande"@ruubenrod



➡ https://t.co/wHMgrdBgoU pic.twitter.com/Ea6rK81sVX — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 29, 2020

"Me veo jugando en Europa, no me atrevería a decir algún equipo. Lógicamente que Memo Ochoa es un ejemplo en el tema de cómo salió de aquí, de México para Europa. Eso lo tenemos que tomar nosotros como un ejemplo de que sí se puede llegar. También lo hizo Raúl Gudiño en su momento. Son cosas que implican atreverse, tomar riesgos necesarios para llevar a cabo esas situaciones", confesó Sebastián.

Cabe recordar que Ochoa pegó el salto desde las Águilas al AC Ajaccio; mientras que el Tapatío fue fichado por el Porto tras su accionar en la Sub 20 del Rebaño Sagrado. Jurado sabe que tiene que apuntar lo más alto posible para conseguir sus metas. "Me gustaría jugar en un equipo grande de Europa y voy a trabajar por ese sueño", finalizó.

Lee También