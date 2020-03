TUDN: Javier Hernández tiene chances de estar en la próxima convocatoria del Tri

Javier Hernández es uno de los mejores delanteros que dio el futbol mexicano. Con la playera de la Selección de México se transformó en nada menos que el máximo goleador histórico y con sus clubes representó al país en Europa.

Por eso, cada vez que se lo emparenta con la playera del Tri genera la ilusión de los aficionados, aunque el jugador no es convocado desde septiembre de 2019.

Sin embargo, en las últimas horas dejó abierta la posibilidad de una posible vuelta. "Aún estoy abierto y hasta el Tata lo ha dicho, si estoy bien y él decide convocarme o no, si estoy en el nivel futbolístico bienvenido sea. Yo siempre he sido muy honesto y cuando yo crea que sea conveniente seguir representando a la selección mexicana me retiraré felizmente", dijo Chicharito a TUDN.

En ese sentido, el periodista Diego Peña mencionó que según su información, el atacante tiene opciones de regresar en la próxima convocatoria. "Que no sorprenda que veamos a Javier Hernández en la selección en Marzo", expresó en el programa Futbol Club de TUDN Radio.

México jugará su primer amistoso el 26 de Marzo vs República Checa en el Bank of América Stadium, Charlotte, Carolina del Norte. En tanto, cerrará la Fecha FIFA el 29 del corriente contra Grecia en el AT&T Stadium en Arlington, Texas.

