¿Se lesionó de gravedad? Desde River Plate explican qué pasa con la rodilla de Kendry Páez

Kendry Páez dejó buenas sensaciones, pese a su lesión, en el último partido de River Plate. El jugador ecuatoriano se lució con grandes centros en el partido, y luego se fue de cambio por molestias. Desde el club ya revelaron qué lesión tiene el volante.
En rueda de prensa el mismo ‘Chacho’ Coudet aclaró que Kendry Páez tenía un golpe y por eso fue el cambio. Según ha trascendido desde Argentina, esta molestia no sería de gravedad y el jugador ecuatoriano volvería para jugar la siguiente fecha.
El cambio de Kendry Páez solo se dio por prevención. No es la primera vez que el jugador ecuatoriano sale lastimado en un partido, puesto que, lo mismo le pasó contra Vélez, tras un durísimo golpe en su hombro. Aquella dolencia tampoco pasó a mayores.
Este nuevo partido de Kendry Páez ante Sarmiento volvió a dejar señales de su gran calidad. El futbolista ecuatoriano está volviendo al mejor nivel que pudo tener, previo a todas sus polémicas y meses de irregularidad en el fútbol europeo con Chelsea.
Las siguientes horas serán claves para que Kendry vuelva a estar al 100% desde lo físico y el ecuatoriano siga aprovechando las oportunidades que Coudet le da: “Lo elijo para tener a alguien de juego que pueda salir a asociarse en el juego interno”, reveló el entrenador.
Los números de Kendry Páez en River Plate
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En su primera temporada con River Plate, Kendry Páez ha jugado un total de 5 partidos, donde lleva más de 200 minutos. El tricolor solo pudo completar 90 minutos en el anterior encuentro ante Huracán. El volante ecuatoriano fue el ‘Bombazo’ del mercado de River.
¿Beccacece convoca a Kendry Páez?
Se espera que Sebastián Beccacece finalmente sí convoque a Kendry Páez a jugar con la Selección de Ecuador. El volante ecuatoriano ya tiene minutos y siempre ha contado con la confianza del entrenador, incluso cuando el mismo ni siquiera jugaba.
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En síntesis:
- Eduardo Coudet confirmó que el cambio de Kendry Páez ante Sarmiento fue por precaución tras un golpe; la lesión no es de gravedad y jugaría la próxima fecha.
- El volante ecuatoriano destacó por su nivel asociativo y centros, consolidando la confianza del técnico tras sumar 5 partidos y más de 200 minutos en River Plate.
- Pese a la molestia física, se espera que Sebastián Beccacece lo ratifique en la convocatoria de la Selección de Ecuador para los próximos compromisos.