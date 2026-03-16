¿Se enojan sus compañeros? Los golearon 6 a 0 y esto fue lo primero que hizo James Rodríguez en la MLS

James Rodríguez tuvo su gran debut en la MLS y volvió a sumar minutos en cancha después de casi 5 meses. El colombiano entró en la goleada que sufrió su equipo 6 a 0 contra el Vancouver. El volante no pudo ayudar a reducir la diferencia, pero sí dejó buenas sensaciones.

No obstante, a todos llamó la atención que James Rodríguez post derrota ante Vancouver Whitecaps decidiera ir a buscar a Thomas Müller para cambiar su camiseta. El colombiano, ajeno a la derrota, se quedó conversando con el alemán en la cancha.

James y Müller coincidieron en la etapa del colombiano en Bayern Múnich, de ahí que, fueran tan amistosos en este cambio de camisetas. Fue la primera experiencia de James en cancha en la MLS y se espera que tenga más encuentros en las siguientes semanas.

El colombiano eligió la MLS por diferentes aspectos, pero sobre todo por la posibilidad de avanzar con calma en su ritmo para llegar con rodaje a la Copa del Mundo. El capitán de la Selección Colombia estaría convocado para jugar contra Croacia y Países Bajos.

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Con esta derrota, Minnesota se hunde en los últimos lugares en la tabla de posiciones en su zona en la MLS. El club apuesta a que James Rodríguez pueda ser de utilidad y cambiar su imagen y juego para los siguientes partidos en el campeonato.

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El contrato de James Rodríguez en la MLS

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James Rodríguez tiene contrato con el Minnesota hasta mitad de esta temporada. El colombiano solo jugará en estos meses y luego se irá al Mundial 2026, sin embargo, tras ese torneo volverá a quedar libre y tendrá que nuevamente elegir a otro equipo.

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En síntesis:

James Rodríguez debutó en la MLS durante la derrota de Minnesota 6 a 0 ante Vancouver.

debutó en la MLS durante la derrota de Minnesota ante Vancouver. El colombiano intercambió camisetas con Thomas Müller , su excompañero en el Bayern Múnich , tras el partido.

, su excompañero en el , tras el partido. El contrato de James Rodríguez con Minnesota finaliza a mitad de la temporada 2026.

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