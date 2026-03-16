Chelsea recibe una sanción en la Premier League que afecta a Moisés Caicedo: ¿se quiere ir?

Este lunes 16 de marzo de 2026 se reveló que la Premier League le puso una histórica sanción a Chelsea por incumplir con las reglas financieras en un periodo de 2011 a 2018. El club colaboró en esta investigación y eso hizo que la sanción sea más “leve”.

The Athletic reveló que la Premier League impuso a Chelsea una sanción de poder inscribir a nuevos jugadores en su academia por los próximos 9 meses. Además, se puso al club una sanción en “suspenso” de no poder fichar por 1 año (dos ventanas de transferencias).

¿El Chelsea puede fichar a nuevos jugadores para el 1er equipo?

Chelsea sí podrá fichar a nuevos jugadores para el primer equipo en la próxima ventana de transferencias, puesto que, la sanción está “suspendida” por dos años, esto quiere decir, que el club podrá inscribir a nuevos jugadores en este periodo siempre y cuando no vuelva a tener infracciones financieras. No obstante, limita cualquier negociación y frustra a los referentes del club como Moisés Caicedo, Enzo Fernández y otros

Chelsea necesita varios fichajes para la siguiente temporada. (Foto: GettyImages)

Si Chelsea llega a ser sancionado con no poder fichar a nuevos jugadores, esto causaría la inminente salida de varios jugadores como Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Cole Palmer y otros, que son de lo mejor del club, pero exigen nuevos fichajes para armar un equipo competitivo.

¿Moisés Caicedo se iría de Chelsea tras esta sanción?

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De momento, no hay indicios que avisen que Moisés Caicedo se vaya de Chelsea por esta sanción. Sin embargo, el ecuatoriano al igual que otros jugadores piden nuevos fichajes para el club y mejorar la plantilla que tienen actualmente, con la cual no les alcanza ni para ser cuartos en la Premier League.

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Los números de Moisés Caicedo en esta temporada con Chelsea

En toda la temporada, Moisés Caicedo ha jugado con Chelsea un total de 39 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano ha marcado 5 goles y ha dado 1 asistencia. Lleva en cancha poco más de 3.000 minutos, siendo uno de los mejores del club. Tiene contrato hasta 2031.

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En síntesis:

La Premier League sancionó al Chelsea por incumplimientos financieros ocurridos entre 2011 y 2018.

sancionó al por incumplimientos financieros ocurridos entre 2011 y 2018. El club no podrá inscribir jugadores en su academia durante los próximos 9 meses .

durante los próximos . Moisés Caicedo registra 5 goles en 39 partidos jugados durante la presente temporada actual y no pensaría en irse.

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