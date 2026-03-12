El técnico de Nashville SC reconoce lo que están dispuestos a hacer por Messi: “Sacrificar un poco el cuerpo”

Lionel Messi e Inter Miami no la pasaron bien en el inicio de la Concacaf Champions Cup y estuvieron a punto de irse con un marcador negativo ante Nashville SC en el partido de ida de los octavos de final. Así que el entrenador BJ Callaghan no dudó en admitir lo que están dispuestos a hacer por Leo.

Nashville SC terminó el 0-0 ante Inter Miami del 11 de marzo con dos ocasiones claras, 14 tiros totales y cuatro disparos a puerta. Sacaron figura al arquero de Inter Miami Dayne St. Clair, quien recibió un puntaje de 8.1 puntos, según el portal experto ‘Sofa Score’. ¿Y cómo le fue a Messi?

El partido de Lionel Messi tampoco fue el mejor. Al ’10’ argentino le diron un puntaje de 6.6 por, entre otros motivos deportivos, tres tiros totales, uno de esos a puerta, ningun regate completado en dos intentos y tres de ocho duelos ganados. Leo no la tendrá nada fácil en el partido de vuelta y el técnico de Nashville SC se lo dejó claro.

“Sacrificar un poco el cuerpo”: La advertencia a Messi desde Nashville SC

BJ Callaghan habló de como parar a Messi y compañía. (Foto: Getty Images)

“Son un buen equipo, un equipo combativo en el buen sentido, ¿verdad? Hay que ganar los duelos. Hay que ser fuerte con el balón. Hay que estar dispuesto a sacrificar un poco el cuerpo. Pero me gusta mucho que hayamos podido cambiar el ritmo. Así que pudimos construir el juego de forma más lenta. Pero luego, cuando pudimos pasar balones o romper las líneas, el juego se aceleró, y eso es lo que me pareció realmente bueno”, afirmó BJ Callaghan sobre Messi e Inter Miami en conferencia de prensa.

ver también Al minuto 90 y con vientos de hasta 23 kilómetros: La jugada de Messi que le da la vuelta al mundo

La desventaja que tienen Messi e Inter Miami en octavos de Concachampions

Al no haber marcado goles en condición de visitante, Leo Messi e Inter Miami están obligados a ganarle a Nashville SC el miércoles 18 de marzo a las 18:00 ET (20:00 ARG) si quieren evitar la prórroga y clasificar de manera directa a los cuartos de final de la Concachampions. ¿El motivo? Cualquier empate, salvo el 0-0, le dará la clasificación a Nashville SC porque el primer critero de desempate en la Concacaf Champions Cup son los goles marcados como visitante.

