VIDEO | Los terribles insultos de Pool Gavilánez a su propio jugador durante el partido ante Barcelona SC

El partido entre Guayaquil City y Barcelona SC dejó varias imágenes llamativas, pero sobre todo lo que más “escandalizó” a los aficionados fue como el DT del City, Pool Gavilánez, terminó insultando a uno de sus jugadores de manera contundente.

Gavilánez terminó muy enojado con su jugador, Junior Ayoví, cuando este corrió hasta el área y luego resolvió de una manera que nadie esperaba. Luego el futbolista se terminó acostando a pedir tiempo, y eso hizo explotar al entrenador que lo llenó de insultos.

El entrenador recriminó fuertemente a su jugador y le reclamó con varios insultos como: “Mari… vas a ver allá adentro…”, comentó el entrenador. Ante estos insultos, Ayoví solo respondió levantando su pulgar y no entrando en la discusión con su jugador.

El futbolista era el mejor jugador del partido para muchos, sin embargo, después de que Contreras atajó el penal en el último minuto, el portero venezolano se acabó llevando esa distinción. El City no ha ganado un solo partido en esta temporada.

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Se viven horas de mucha tensión en Guayaquil City, puesto que, el club de la ciudad no ha ganado en este comienzo de la temporada y ahora mismo solo tiene 2 puntos, producto de 2 empates. Si no reacciona acabará peleando en el descenso.

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La tabla de posiciones de la LigaPro

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Así quedó la tabla de la posiciones de la LigaPro, después de jugar las primeras 4 fechas del campeonato:

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En síntesis: