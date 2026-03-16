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VIDEO | Los terribles insultos de Pool Gavilánez a su propio jugador durante el partido ante Barcelona SC

Pool Gavilánez perdió la cabeza contra su propio jugador y protagonizó varios insultos contra él.

Por Jose Cedeño Mendoza

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Los insultos de Pool Gavilánez a su propio jugador
© Imago/ Edit BVLos insultos de Pool Gavilánez a su propio jugador

El partido entre Guayaquil City y Barcelona SC dejó varias imágenes llamativas, pero sobre todo lo que más “escandalizó” a los aficionados fue como el DT del City, Pool Gavilánez, terminó insultando a uno de sus jugadores de manera contundente.

Gavilánez terminó muy enojado con su jugador, Junior Ayoví, cuando este corrió hasta el área y luego resolvió de una manera que nadie esperaba. Luego el futbolista se terminó acostando a pedir tiempo, y eso hizo explotar al entrenador que lo llenó de insultos.

El entrenador recriminó fuertemente a su jugador y le reclamó con varios insultos como: “Mari… vas a ver allá adentro…”, comentó el entrenador. Ante estos insultos, Ayoví solo respondió levantando su pulgar y no entrando en la discusión con su jugador.

El futbolista era el mejor jugador del partido para muchos, sin embargo, después de que Contreras atajó el penal en el último minuto, el portero venezolano se acabó llevando esa distinción. El City no ha ganado un solo partido en esta temporada.

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Se viven horas de mucha tensión en Guayaquil City, puesto que, el club de la ciudad no ha ganado en este comienzo de la temporada y ahora mismo solo tiene 2 puntos, producto de 2 empates. Si no reacciona acabará peleando en el descenso.

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En síntesis:

  • Pool Gavilánez insultó agresivamente a Junior Ayoví tras una mala resolución ofensiva y el intento del jugador de ganar tiempo.
  • Guayaquil City atraviesa una crisis deportiva al no registrar victorias y sumar apenas 2 puntos en el inicio de la temporada.
  • Barcelona SC se llevó el resultado tras un penal atajado por José Contreras en el último minuto, agravando la tensión en el equipo local.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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