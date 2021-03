Qué canal transmite Tepatitlán vs. Mineros de Zacatecas por la Liga de Expansión MX

En un día cargado de partidos por la decimoprimera fecha del Torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga de Expansión MX, HOY miércoles 24 de marzo estarán enfrentenando Tepatitlán y Mineros de Zacatecas. El duelo se llevará a cabo desde el Estadio Tepa Gómez y que tendrá transmisión EN VIVO y EN DIRECTO a través de ESPN 3 a partir de las 17:00 horas CDMX.

Foto: Twitter oficial de la Liga de Expansión MX.

Desde el 31 de enero que los "Alteños" no lograban ganar un partido oficial, hasta que el 10 de marzo apareció Correcaminos UAT y pudieron cortar con la racha negativa al imponerse por 1-0. Pero no conforme con ello, El "Equipo del pueblo" le ganó a Leones Negros fuera de casa. Ante ello, los liderados por Francisco Ramírez se pusieron quintos con 17 puntos, a cuatro del segundo lugar de Deportivo Tapatío (cuartos de final de los Play Off) y del puntero Celaya (Semifinal).

Mientras que del otro lado hay una campaña irregular pero positiva en lo que tiene que ver con sus juegos de local, donde la última semana se llevó la victoria contra Atlético Morelia por 2-0. Por el momento, los dirigidos por Alexis Moreno van octavos con 15 unidades totalizadas, a siete de los dos puestos que otorgan pasajes directos a instancias finales de los Play Off.

Se midieron dos veces de forma oficial y todas fueron por el Guard1anes Apertura 2020, primero en zona regular y luego en Play Off, ambos con victoria por la mínima de Tepatitlán. El primero fue por el gol de Juan Calero Calero Sierra y el segundo gracias al tanto de Héctor Mascorro.

Día y horario: ¿cuándo será el partido de Tepatitlán vs. Mineros de Zacatecas?

El partido de Tepatitlán vs. Mineros de Zacatecas será HOY miércoles 24 de marzo en el Estadio Tepa Gómez.

Horarios por país:

México: 17:00 horas

Estados Unidos: 16:00 PT / 19:00 ET

Argentina: 20:00 horas

Transmisión: ¿cómo ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO?

El partido será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO en México a través de ESPN 3 y de ESPN Play para toda Latinoamérica.

