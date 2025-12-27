Piero Hincapié lleva al Arsenal a la punta de la Premier League y los hinchas explotan: “Masterclass”

Este sábado 27 de diciembre de 2025 Arsenal logró una victoria clave en un partido durísimo ante Brighton. Las ‘Gaviotas’ siempre complican a los ‘Gunners’ en su cancha, pero ahora los de Arteta contaban con Piero Hincapié y Zubimendi que lo cambiaron todo.

Hincapié volvió a jugar 90 minutos con Arsenal, primero comenzó como central por la izquierda, y luego como lateral por esa misma banda. Ambas posiciones le vienen de lujo al ecuatoriano, que ya está totalmente recuperado de sus dolencias en el hombro.

El primer gol de Arsenal, llega una de una presión alta de Hincapié que obliga a su rival a “rebotar” mal la pelota y que luego termina en asistencia para que Odegaard adelante a los ‘cañoneros’. Gabriel también regresó y eso hizo que Hincapié termine como lateral.

Por la banda izquierda, Piero Hincapié pudo demostrar su mejor faceta ofensiva y defensiva y así reaccionaron los hinchas: “Es muy claro que se siente muy cómodo de lateral”. “Masterclass en la banda izquierda desde que salió Lewis”. “Me está encantando Piero Hincapié”.

Tweet placeholder

En la última pelota del partido apareció Martín Zubimendi, otro flamante fichaje de Arsenal, para cortar un pase de la muerte en el área y evitar cualquier complicación para Raya. La victoria vuelve a poner a Arsenal puntero de la Premier con 42 puntos.

Publicidad

Publicidad

Los números de Piero Hincapié ante Brighton

ver también Pervis Estupiñán la pasa mal en AC Milan y este es su nuevo y ridículo valor de mercado

Piero Hincapié ante Brighton sumó un 92% de efectividad en pases, tuvo 4 entradas efectivas, 1 despeje, 1 intercepción (clara en los últimos minutos), ganó 4 de 6 duelos terrestres y 1 de 3 aéreos, también puso la cabeza en un despeje justo para mandar la pelota al córner y salvar su arco.

Los comentarios de los hinchas a Piero Hincapié

Estos fueron algunos de los comentarios de los hinchas a Piero Hincapié:

Comentarios de los hinchas a Hincapié. (Foto: Captura de pantalla)

La tabla de posiciones de la Premier League

Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League con Arsenal puntero y Manchester City a solo 2 puntos:

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Hincapié será campeón con Arsenal de la Premier League? ¿Hincapié será campeón con Arsenal de la Premier League? Ya votaron 0 personas

En síntesis:

Piero Hincapié jugó los 90 minutos en la victoria del Arsenal ante el Brighton.

jugó los en la victoria del ante el Brighton. El defensa ecuatoriano registró un 92% de efectividad en pases y cuatro entradas efectivas.

en pases y efectivas. Arsenal alcanzó los 42 puntos y se ubica como puntero de la Premier League.

Publicidad