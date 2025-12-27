Pervis Estupiñán quería dejar Brighton y dar el salto a un grande de Europa. Por lo cual, el jugador ecuatoriano terminó llegando a AC Milan. Aunque hubo una gran expectativa por la llegada del tricolor, el tricolor no pudo rendir como se esperaba y ahora hasta su valor de mercado lo sufre.

Cuando llegó a AC Milan el valor de mercado de Pervis Estupiñán era de 30 millones de euros. Sin embargo, el jugador ecuatoriano lo fue bajando a raíz de que perdió la titularidad en el once y fue expulsado o se lesionó. Todo eso afectó a su precio.

El tricolor llegó primero a un valor de 22 millones de euros, pero ahora termina el 2025 con una cotización de 14 millones, de acuerdo a la información de Transfermark. Esto es un reflejo de lo mal que está yendo la temporada para el ecuatoriano.

Por otro lado, Pervis ya es suplente fijo en AC Milan, perdiendo todo espacio para ser titular, ante la decisión de Allegri de usar a Bartesaghi en esa posición. El jugador italiano responde de la mejor manera y de a poco le ganó el lugar a Estupiñán.

Pervis Estupiñán la pasa muy mal en AC Milan. (Foto: GettyImages)

Pervis Estupiñán ya suena para salir a otro equipo en este mismo mes de enero, y es que el ecuatoriano necesita jugar y sumar minutos si después quiere llegar al Mundial de 2026. Hasta en la selección de Beccacece aparece ya como una segunda opción por esta irregularidad.

Los números de Pervis Estupiñán en esta temporada

En esta temporada con la camiseta de AC Milan, Pervis Estupiñán lleva 11 partidos con el gigante italiano. En los cuales no ha marcado ni 1 solo gol y solo ha dado 1 asistencia. En cancha lleva poco más de 700 minutos, siendo números muy bajos para un lateral.

¿Cuándo vuelve a jugar AC Milan y por dónde se puede ver?

El AC Milan estará volviendo a la cancha este domingo 28 de diciembre de 2025 para el encuentro ante Hellas Verona. El partido se podrá ver desde las 06H30 de Ecuador y será transmitido por el plan premium de Disney+. Este sería un partido clave para determinar si Pervis vuelve o no al once.

