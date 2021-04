Qué canal transmite Tlaxcala vs. Mineros de Zacatecas por la Liga de Expansión MX

Por la 15° y última jornada de la Liga Expansión MX, más precisamente del Torneo Guard1anes Clausura 2021, Tlaxcala se estará midiendo contra Mineros de Zacatecas desde el Estadio Tlahuicole HOY martes 13 de abril con transmisión EN VIVO y EN DIRECTO a través de Fox Sports 2, Marca Claro (YouTube) y Claro Sports a partir de las 17:00 horas CDMX.

Foto: Twitter oficial de Tlaxcala.

A los "Coyotes" no le quedan otra opción que ganar para no depender de ningún otro resultado que le complique su pasaje al repechaje de los Play Off. Tras lo que fue su reciente caída ante Tepatitlán por 2-1, los liderados por Irving Rubirosa llegan con 17 unidades en el 13° puesto, colocación que lo mete como último equipo al choque previo a la fase final del certamen. Por detrás aparecen Tampico Madero (15) y Correcaminos (14) con aspiraciones en caso de que igualen o pierdan.

Del otro lado aparece "La Marea Roja", quienes tienen su puesto en el repechaje asegurado, pero que aún no sabe si tendrá el segundo boleto de pasaje directo a la instancia de eliminación que se viene en el campeonato. Quienes llevan una racha de cinco partidos sin caer, con cuatro victorias mas el reciente empate ante Cimarrones por 2-2, van terceros con 27 puntos, misma cantidad que el segundo Celaya, quien por diferencia de gol está por encima de los Mineros. Los dirigidos por Alexis Moreno necesitan ganar y esperar que los "Toros" no lo hagan para meterse directamente en los cuartos de final.

El único enfrentamiento entre ambos fue por el Guard1anes Apertura 2020, cuando Tlaxcala se impuso por 2-1 con goles de Julio Doldán y Jorge Zárate, mas el descuento de Luis Márquez.

+El último Tlaxcala vs. Mineros:

Día y horario: ¿cuándo será el partido de Tlaxcala vs. Mineros de Zacatecas?

El partido de Tlaxcala vs. Mineros de Zacatecas será HOY martes 13 de abril en el Estadio Tlahuicole.

Horarios por país:

México: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 PT / 18:00 ET

Argentina: 19:00 horas

Transmisión: ¿cómo ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO?

El partido será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO en México a través de Fox Sports 2 y de Marca Claro (YouTube) junto a Claro Sports para toda Latinoamérica.

