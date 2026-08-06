Cruz Azul vs. Philadelphia Union por la Leagues Cup 2026: horario y dónde ver por TV y ONLINE

Conocé las opciones para seguir en vivo, por televisión y a través de internet, el encuentro entre Cruz Azul y Philadelphia Union, por la Leagues Cup 2026.

Cruz Azul y Philadelphia Union se enfrentarán este jueves 6 de agosto, desde las 21:00 de Argentina, por la fase de liga de la Leagues Cup 2026. El encuentro se disputará en el Subaru Park de Chester, Pensilvania, con capacidad para 19.778 espectadores: el local es el conjunto estadounidense y la Máquina viaja como visitante.

Es el segundo cruce entre ambos en el torneo. El equipo de Bradley Carnell llega con tres victorias consecutivas, la última 3-2 sobre Atlanta United, y con Milan Iloski como goleador de la temporada con 10 tantos. Cruz Azul, dirigido por Joel Huiqui, viene de perder 3-2 con Atlante tras cuatro triunfos al hilo.

Cruz Azul vs. Philadelphia Union, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE

La Leagues Cup 2026 se transmite de manera íntegra por Apple TV en más de cien países, con relato en español. Es la primera edición en la que no hace falta contratar el MLS Season Pass por separado: Apple discontinuó ese complemento después de la temporada 2025 y los partidos quedaron incluidos en la suscripción estándar de la plataforma.

Para este partido en particular, el Philadelphia Union confirmó que la transmisión en Estados Unidos estará disponible por Apple TV y por la señal de FS1. En México, una selección de encuentros de la fase de liga se reparte entre Imagen Televisión y TelevisaUnivision.

A qué hora juegan Cruz Azul vs. Philadelphia Union, país por país

El partido comienza a las 20:00 del Este de Estados Unidos. Estos son los horarios de inicio según el país:

Argentina: 21:00 horas

21:00 horas Bolivia: 20:00 horas

20:00 horas Brasil: 21:00 horas

21:00 horas Chile: 20:00 horas

20:00 horas Colombia: 19:00 horas

19:00 horas Ecuador: 19:00 horas

19:00 horas Estados Unidos (Central): 19:00 horas

19:00 horas Estados Unidos (Este): 20:00 horas

20:00 horas Estados Unidos (Montaña): 18:00 horas

18:00 horas Estados Unidos (Pacífico): 17:00 horas

17:00 horas México: 18:00 horas

18:00 horas Paraguay: 21:00 horas

21:00 horas Perú: 19:00 horas

19:00 horas Uruguay: 21:00 horas

21:00 horas Venezuela: 20:00 horas

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Cómo se juega la Leagues Cup 2026

La Leagues Cup 2026 reúne a 36 equipos: 18 de la MLS y 18 de la Liga MX. Cada club disputa tres encuentros en la fase de liga, que se juega entre el 4 y el 13 de agosto, y los ocho mejores avanzan a la ronda de eliminación directa.