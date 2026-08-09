Pese a ganarle a Inter Miami, Matías Almeyda inició la conferencia de prensa con un mensaje a Messi

El gran ausente fue Lionel Messi… Inter Miami perdió con Monterrey en la segunda fecha de la Leagues Cup 2026 y Leo no pudo estar presente por el fallecimiento de su padre, Jorge Messi. Por ese motivo, el entrenador Matías Almeyda comenzó la conferencia de prensa con un mensaje para el ’10’.

El doctor Carlos Mackey firmó el siguiente comunicado el sábado 8 de agosto en el que se conoció la lamentable noticia: “Sanatorio Centro, a través de su Director Médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00 hs. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias. En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento“.

De inmediato, Leo Messi emprendió el viaje a Argentina, pero Inter Miami tuvo que jugar el partido ante Monterrey. El resultado fue una derrota 1-2 ante el equipo mexicano y el homenaje de Rodrigo de Paul no fue el únicó gesto hacia el ’10’. Matías Almeyda no se quedó atras.

El mensaje de Matías Almeyda a Messi por el fallecimiento del padre del ’10’

Matías Almeyda Jorge y Leo Messi. (Foto

“Buenas noches. Quisiera iniciar dándole las condolencias a la familia Messi por esta pérdida y este gran dolor que deben estar sintiendo, y en nombre de mi familia y mío quisiera hacer público esto. Con respecto a las sensaciones del partido, teníamos que ganar para seguir teniendo la posibilidad de seguir compitiendo, y después le valoro el esfuerzo a todos los jugadores, la unión que están teniendo, el creer que pueden y enfrentamos a un rival difícil“, fue el inicio de la conferencia de prensa del DT de Monterrey tras la victoria contra Inter Miami.

Video: El homenaje de Rodrigo De Paul a Messi por el fallecimiento de Jorge Messi

Rodrigo De Paul anotó el gol de Inter Miami en la derrota contra Monterrey en la segunda fecha de la Leagues Cup 2026 y en la celebración le rindió homenaje a Messi por el fallecimiento de Jorge Messi quitándose la camiseta y luciendo la número ’10’ del capitán del equipo rosa. ¡Video!

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Rodrigo De Paul strikes from distance for the opener and honors his friend Leo Messi and his family ❤️ pic.twitter.com/96GEG7XpMh — Major League Soccer (@MLS) August 9, 2026

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