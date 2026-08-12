¿Juega Messi? Lo que necesita Inter Miami ante León para seguir con vida en la Leagues Cup

Las Garzas llegan a la tercera jornada de la Leagues Cup con claros objetivos. La presencia de Messi, en medio de un choque de peso con León.

Inter Miami nunca se ha quedado por fuera de la primera fase de la Leagues Cup. El joven torneo que reúne a clubes de la MLS y de la Liga MX llega a su jornada definitiva. Las Garzas, en medio del retorno de Lionel Messi a USA tras el fallecimiento de su padre, sacan la calculadora pensando en el partido ante León.

Lo primero a remarcar es que no se espera que Messi juegue. Si bien algunos medios dan por hecho que en horas de la mañana llegará a Miami, ni mucho menos se encuentra en las condiciones óptimas para competir. La muerte de su padre y el necesario descanso tras esta, motivos suficientes para no acortar los tiempos de retorno del 10.

Para Inter Miami es una final. Ganaron 4-2 a San Luis y luego caron 1-2 con Monterrey. Tienen 3 puntos y son 11 de la tabla de la MLS en la Leagues Cup. Ganar a León no les garantiza ser parte de los playoffs, pues en caso de que Austin FC, Charlotte, Chicago Fire y Cincinnati sumen puntos, sacarán a los de Miami de la lucha por la segunda fase del torneo. Los cuatro primeros de la tabla general lo harán.

En caso de vencer a León y de que Austin FC, Charlotte, Chicago Fire y Cincinnati caigan, incluso Inter Miami no está 100% clasificado. Necesita que otros clubes como Real Salt Lake, Nashville y Portland no ganen. Si bien le vale el empate al equipo de La Pulga en este sentido, ni mucho menos la ecuación parece sencilla. Guillermo Hoyos, DT de Messi en USA, espera sacar la mejor versión de sus hombres con una victoria que se le pueda dedicar al capitán.

Inter Miami se alista para su tercera batalla en la Leagues Cup: GETTY

“Sabemos lo que sucedió con Leo y es un dolor muy grande, lo hemos sufrido mucho… Es obvio que ha sido duro, muy duro. Muchas veces no hay palabras para eso. Y cuando uno vive esa dureza, cuesta recuperarse. Pero nos pasa a todos. Nunca aprendemos de eso, porque realmente es muy doloroso”, palabras de Guillermo Hoyos en las últimas horas. Inter Miami, sin Messi, buscará el milagro en la Leagues Cup.

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El plantel de Inter Miami envía cariño a Messi

Facundo Mura también le mandó un mensaje a su capitán. No dudó en dejar en claro que Messi tendrá el tiempo que necesite antes de sumarse a los entrenamientos y partidos del equipo de La Florida: “Nosotros sentimos todo lo que pasó. Acompañamos en este difícil momento a Leo a la distancia, sabemos lo que él está pasando y le hacemos saber nuestro apoyo y acompañamiento como personas”.

“Y ni hablar como compañeros de trabajo, como equipo, como club. Todos sentimos lo que pasó. Cuando él sienta y decida volver, acá estaremos para seguir acompañándolo en todo lo que está por venir”, reflexiones de Mura a horas de un partido vital para Inter Miami en el primer trofeo que ganó La Pulga por La Florida.

Datos claves

Lionel Messi no jugará con Inter Miami ante León por el fallecimiento de su padre.

no jugará con ante León por el fallecimiento de su padre. Inter Miami suma 3 puntos en Leagues Cup tras vencer a San Luis y caer con Monterrey.

suma 3 puntos en tras vencer a San Luis y caer con Monterrey. Guillermo Hoyos, DT del Inter Miami, busca clasificar a playoffs ganando a León.