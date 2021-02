Agenda de hoy, martes 23 de febrero: UEFA Champions League, Copa Libertadores, Premier League, Copa Argentina, Liga Betplay y más

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de Argentina, Colombia, Chile, Inglaterra, España, Italia,y México, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Se viene un martes 23 de febrero con grandes partidos de fútbol, con acción en las competencias más importantes como la continuación de la UEFA Champions League, la vuelta de la Copa Libertadores, Premier League, Liga Betplay de Colombia y mucho más.

UEFA Champions League

Atlético Madrid vs. Chelsea | Octavos de final, ida.

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Lazio vs. Bayern Múnich | Octavos de final, ida.

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

CONMEBOL Libertadores

Liverpool (URU) vs. Universidad Católica (ECU) | Primera ronda

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Copa Argentina

Lanús vs. Real Pilar | 32avos de final

21:10 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:10 VEN, BOL

19:10 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:10 CDMX

Premier League | Inglaterra

Leeds vs. Southampton | Jornada 18*

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Liga Betplay | Colombia

Junior vs. Millonarios | Jornada 9

22:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:00 VEN, BOL

20:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:00 CDMX

