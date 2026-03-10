Barcelona SC tiene la gran opción de volver a la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero antes tiene que eliminar a Botafogo. Si lo hace, el equipo amarillo se mete al próximo sorteo, pero no en la mejor posición, puesto que, caería al “peor” bombo.

¿En qué bombo de Copa Libertadores caería Barcelona SC?

Si Barcelona SC clasifica en la Copa Libertadores 2026 lo haría para llegar al Bombo 4, y no tendría ninguna restricción para enfrentarse a algún rival. Por lo cual, podría nuevamente enfrentarse a un rival ecuatoriano como Liga de Quito o Independiente del Valle.

Ya en la temporada 2025, Barcelona SC clasificó por esta Fase a la Copa Libertadores y terminó en el Bombo 4, eso perjudicó toda su campaña. En esa temporada, compartió grupo con Universitario, Independiente del Valle y River Plate.

Los bombos de la Copa Libertadores 2026. (Foto: Diario Olé)

¿Cuándo es el sorteo de la Fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

Los equipos ecuatorianos clasificados a la Copa Libertadores 2026, Independiente del Valle y Liga de Quito, conocerán a sus rivales el próximo 19 de marzo. Desde las 18H00 (EC). Barcelona SC también conocerá sus rivales ese día así sea en Copa Sudamericana, puesto que, también se sortea este torneo.

¿Qué canal pasa Botafogo vs Barcelona SC?

Al igual que en la ida, el partido de Botafogo vs Barcelona SC se podrá ver por las siguientes señales: ESPN, Disney+ Premium, Pluto TV y también la señal abierta de YouTube Telefé.

