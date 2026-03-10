Botafogo vs Barcelona SC HOY: ¿Qué canal pasa el partido de vuelta por la Fase 3 de la Copa Libertadores?

Este martes 10 de marzo de 2026 se define el futuro de Barcelona SC en la Copa Libertadores. Los amarillos enfrentan a Botafogo, tras un partido de ida donde empataron 1 a 1 en el Estadio Monumental. Los ecuatorianos ya pasaron de ronda en la anterior fase siendo visitantes.

¿Qué canal pasa Botafogo vs Barcelona SC?

Al igual que en la ida, el partido de Botafogo vs Barcelona SC se podrá ver por las siguientes señales: ESPN, Disney+ Premium, Pluto TV y también la señal abierta de YouTube Telefé.

El resultado de la ida deja todo abierto para la vuelta y Barcelona SC llega en un momento muy distinto, puesto que, está muy motivado por su victoria el pasado fin de semana en el Clásico del Astillero. Los ecuatorianos necesitan una victoria que los meta en los grupos de la Copa Libertadores.

Aunque una eliminación sería un golpe durísimo para cada uno de los equipos, ambos clubes ya lograron asegurar la Copa Sudamericana, por lo cual, seguirán compitiendo a nivel internacional, al menos, durante todo el primer semestre de la temporada.

¿A qué hora comienza el partido de Botafogo vs Barcelona SC?

El partido de Botafogo vs Barcelona SC, comenzará desde las 19H30 EC) de este martes 10 de marzo de 2026. El ganador de esta llave también será el primer clasificado de toda la Fase 3, que termina el jueves.

Alineaciones de Barcelona SC y Botafogo

Así alinearían ambos equipos para el duelo de esta noche:

Posible XI de Botafogo: Raul, Santos, Ythallo, Justino, Villalba, Edenilson, Novoaes, Fernandes, Valle, Correa, Cabral

Posible XI de Barcelona SC: Contreras, Vargas, Baez, Rangel, Perlaza, Quiñónez, Celiz, Joao Rojas, Villalba, Castillo y Benedetto.

