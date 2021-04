Por fin se conoció la razón de la no autocritica de Cruz Real después de los partidos

La ausencia de la autocrítica tanto para él, su cuerpo técnico y el desempeño de su equipo, en las conferencias de prensa luego de los partidos, ha sido una de las cosas que tanto la hinchada como el periodismo le ha criticado y de gran manera al entrenador argentino Juan Cruz Real campeón con América de Cali en 2020.

En una charla entre el entrenador de América de Cali y los periodistas Eduardo Luis López y Jorge Puerto Ladino, el entrenador argentino contestó una de las mayores incógnitas que se le han planteado en los últimos tiempos. "En las conferencias de prensa, rara vez usted hace una autocrítica; ¿es por costumbre, por qué no ve nada malo en su equipo o por qué prefiere decírselo en la interna a su equipo?" fue la pregunta realizada por Jorge Puerto.

A lo que el entrenador de América de Cali respondió. "Esto es como las familias. Yo a un hijo no lo reprendo en público nunca, nunca lo expongo, lo reprendo en mi casa. Primeramente, con mis jugadores voy a estar eternamente agradecido, porque siempre han puesto la cara. Por eso, cuando tengo que decir algo se los digo a ellos directamente".

Además agregó. "Nunca lo voy a hacer, nunca voy a criticar un jugador en público, jamás. Lo que a mí no me gustaba que me hicieran cuando era jugador, no lo hago ahora que soy entrenador. Con respecto a la autocrítica, que todos se queden tranquilos porque la tenemos y bien acentuada".

Independientemente del resultado o del funcionamiento de su equipo, el entrenador no lograba descifrar públicamente los errores que tuvo su equipo durante el partido, y la ausencia de la autocrítica preocupaba profundamente a los seguidores americanos, pero la respuesta de Cruz Real es más que fuerte para dar un parte de tranquilidad.

