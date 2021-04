La anécdota de Dybala en un Argentina-Chile que hizo estallar de risa a Ibai: "¿Cuántos seguidores tienes?"

En la Copa América 2019, la Selección Argentina debutó con Lionel Scaloni como entrenador y estuvo muy a la par de las expectativas. Se fue eliminado con Brasil en un polémico partido que hizo estallar de furia a Lionel Messi en la zona mixta. Además, dejó una buena imagen del partido del tercer puesto.

De ese encuentro justamente habló Paulo Dybala en una entrevista por Twitch con Ibai. El jugador de la Juventus, que hace poco volvió a las canchas después de un año lleno de complicaciones por el COVID-19 y las lesiones físicas, recordó lo que fue la victoria de la Albiceleste contra la Selección de Chile.

Que esto haya pasado en un Argentina-Chile me parece espectacular pic.twitter.com/IDvk2s6XY0 — Ibai (@IbaiLlanos) April 22, 2021

En aquel encuentro, la disputa entre ambas selecciones fue total y hasta así se fueron expulsados Lionel Messi y Gary Medel por roja directa. No obstante, lo que contó Dybala fue realmente insólito e hizo estallar de risa al youtuber español.

"Estábamos en Copa América verus Chile y un compañero mío le sacó la tía y prima a un jugador chileno, y este le responde diciéndole 'y vos cuántos cuántos seguidores en Instagram tienes'. Nos cagamos de risa, quería insultar con todo", aseguró el jugador ante las risas de Ibai de fondo.

¿Quién se lo habrá dicho al compañero de Dybala? No lo sabemos y tampoco lo dijo él. No obstante, de los seguidores de Instagram los jugadores de la Selección de Chile que tienen más con Alexis Sánchez y Arturo Vidal, ambos titulares en aquel encuentro y ambos con más de once millones cada uno.

El resumen de aquel Argentina-Chile:

