Moreno Martins habló de su pelea con Messi: "Pido disculpas si me excedí"

Por la segunda fecha de las Eliminatorias, la Selección Argentina venció 2 a 1 a la Selección de Bolivia en condición de visitante, un resultado nada fácil por la altura. Cuando terminó el encuentro, Lionel Messi tuvo un fuerte cruce con parte de la delegación local. El que más efusivo se mostró fue Moreno Martins, quien anotó el primer tanto del encuentro.

Días después, el actual futbolista de Cruzeiro se refirió a ese choque: "Las cosas que uno se habla las dejaremos en la cancha, a enfocarse para lo que se viene. Esa es la mentalidad, levantar la cabeza y seguir adelante para el próximo partido que tenemos que ganar si queremos seguir soñando con participar en un Mundial".

Además, aclaró: "Son cosas del fútbol que pasan en la cancha. Como profesional, que se quede ahí. Son cosas que yo respeto, por lo menos eso. En toda mi carrera yo fui una persona muy honesta y correcta. Yo no tengo problemas ni con Messi ni con nadie. Sólo que me dolió perder".

"No tuve nada con Messi, ningún roce, no tuve problemas. Me parece una excelente persona. Pero no fue un buen ejemplo, no tengo dudas. Como jugador profesional no puede pasar ese tipo de cosas dentro de un campo de juego. Disculpas si me excedí, son cosas que pasan en el fútbol. Tengo esa humildad para reconocerlo. Lo que pasó se quedará siempre conmigo", cerró el delantero.

La Pulga no habló de esto, pero su imagen insultando a un "peleado" fue tendencia en todo el país y hasta se hicieron memes. ¡Messi en modo Diego!

Lee También