Todo Ecuador consternado: La insólita declaración de Julian Nagelsmann, DT de Alemania, sobre ‘La Tri’

Julian Nagelsmann dirigirá su primer mundial con Alemania en el 2026 y se estará enfrentando a la Selección de Ecuador en el último partido del grupo E. No obstante, en lo que se prevé como un partido muy igualado, el DT alemán hizo referencia a un tema que puede marcar la diferencia.

Para Nagelsmann, el clima jugará un papel muy importante, y esto, según el entrenador, terminará beneficiando a los equipos de Ecuador y Costa de Marfil: “Será difícil debido a la situación climática, para los jugadores de Ecuador y Costa de Marfil creo que será más fácil“, comentó el entrenador.

Esta declaración para muchos es una sorpresa, ya que al igual que los alemanes, la base de los jugadores de la Selección de Ecuador está toda en Europa y para ellos también será un proceso de aclimatación como el de los alemanes y el de las otras selecciones europeas.

Por otro lado, Nagelsmann no fue como el DT de Curazao, que dijo no conocer a ningún ecuatoriano, el DT de la 4 veces campeona del mundo fue más respetuoso con ‘La Tri’: “Ecuador es un oponente duro. Tiene jugadores TOP, como Pacho y Caicedo”, agregó el DT.

Así quedó el grupo de Ecuador para el Mundial 2026. (Foto: Bolavip)

Será la segunda vez que Ecuador y Alemania se enfrenten por el Mundial. La primera vez justamente fue hace 20 años, cuando se midieron en el último partido del grupo A y “Die Mannschaft” se terminó llevando la victoria con un 3 a 0 muy contundente.

¿Cuándo jugará Ecuador contra la Selección de Alemania en el Mundial?

La FIFA confirmó que la Selección de Ecuador jugará contra Alemania el próximo jueves 25 de junio de 2026 en New York. El encuentro comenzará desde las 15H00 de Ecuador. Será un partido que se juegue ya con el grupo muy avanzado y clave para definir clasificados.

