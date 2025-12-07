En Independiente del Valle hay varios jugadores que dejarían el club tras el histórico título de LigaPro. Algunos por que no entran en planes y otros por ofertas millonarias del exterior.

Una de las salidas confirmadas es Patrik Mercado, el volante ecuatoriano tiene todo listo para dar el salto a la Premier League. El Wolverhampton está haciendo gestiones para liberar un cupo de extranjerlo y sumarlo.

Fue autor del gol que valió un título y Claudio Spinelli sigue teniendo ofertas y sondeos de Brasil, México y Argentina, por lo que también podría dar el salto al exterior.

Desde la Liga Expansión de México apuntaron a Renato Ibarra como uno de los posibles fichajes. En el medio campo, Jordy Alcívar estaría en planes de Corinthians y Palmeiras, aunque renovó recientemente.

Y finalmente en la defensa, Mateo Carabajal también tendría sondeos de grandes de su natal Argentina por segunda ocasión en el año. Con las ventas millonarias, IDV podrá cubrir sus salidas sin problemas.

Los juveniles que ha vendido IDV en los últimos años

Independiente del Valle se ha caracterizado por históricas ventas en los últimos años. El club ha vendido a Europa a figuras como Kendry Páez, Justin Lerma, Moisés Caicedo, William Pacho, entre otros, que han dejado ingresos que superan ya los 100 millones.

Claudio Spinelli, goleador de Independiente del Valle.

