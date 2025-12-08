Ni Valencia ni Real Sociedad: El equipo mejor posicionado a quedarse con el fichaje de James Rodríguez

James Rodríguez se quedó sin equipo tras salir de León y ahora mismo el jugador colombiano no tiene club de cara al Mundial 2026. Sin embargo, el 10 sí tendría ofertas y se estaría moviendo en el mercado para llegar con ritmo al Mundial y no poner en riesgo su presencia en este torneo.

De acuerdo a la revelación de Pipe Sierra, Pumas de la UNAM de México ya comenzó las negociaciones para quedarse con James Rodríguez en esta próxima temporada. La idea sería darle un contrato por los próximos meses para que juegue en el Clausura 2026.

Por otro lado, James Rodríguez también podría regresar a Europa. De acuerdo a la información de La Otra Liga, el colombiano estuvo en planes de equipos como Valencia o Real Sociedad. Aunque se ve poco probable que el colombiano termine regresando a esta Liga.

El ex jugador de Real Madrid, Bayern Múnich y otros, no vería con malos ojos la oportunidad de seguir en México, y asegurar un buen número de minutos y regularidad para llegar al Mundial de 2026. Pumas buscaría un acuerdo en las próximas semanas.

James Rodríguez se fue de León tras esta tempoada. (Foto: GettyImages)

Las siguientes semanas serán claves para que James Rodríguez decida a qué equipo le compromete su futuro antes del Mundial 2026. El jugador colombiano ahora mismo busca un club en el que pueda tener la tranquilidad necesaria para llegar a la copa del mundo.

Publicidad

Publicidad

Seguir en México también tiene varios puntos a su favor, como que el jugador ya conoce la Liga y con León dejó buenas sensaciones, no las mejores, pero sí mostró que aún tiene mucha calidad. El 10 también apunta a jugar la que puede ser su última Copa del Mundo.

ver también Toda Colombia impactada por las palabras de Fabio Cannavaro, DT de Uzbekistán, previo a su partido en el Mundial

Los números de James Rodríguez en León en esta temporada

En esta temporada, con la camiseta de León, James Rodríguez pudo jugar un total de 17 partidos entre todas las competencias. Apenas estuvo en cancha poco más de 1.200 minutos. El jugador colombiano marcó 3 goles y también terminó dando 3 asistencias.

El valor de mercado de James Rodríguez

Actualmente, James Rodríguez tiene un valor de mercado de apenas 2.5 millones, una cifra muy alejada de lo que llegó a costar en su mejor momento. Esta cifra hace que James suene para varios clubes como opción, pero también el colombiano puede negociar con cualquier equipo al entrar en condición de “agente libre”.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿James debe quedarse en México o ir a Europa? ¿James debe quedarse en México o ir a Europa? Ya votaron 0 personas

En síntesis: