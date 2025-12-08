Es tendencia:
Lo compró el Bayern Múnich, pero este sería el equipo en el que juegue Virgilio Olaya en Alemania

Virgilio Olaya será prestado a este club, tras ser comprado por el Bayern Múnich.

Por Jose Cedeño Mendoza

Virgilio Olaya será prestado a este equipo

Virgilio Olaya fue comprado por el Bayern Múnich en un movimiento que sorprendió a todos. El joven jugador tricolor sonó para varios equipos y finalmente se fue a Bayern y ahora ya se decidió a qué equipo será prestado el jugador ecuatoriano.

Olaya no se quedará en Bayern Múnich cuando comience su carrera en Alemania. De acuerdo, a la revelación de Diario BILD, el Grasshopper Club Zurich será el equipo en el que el joven ecuatoriano continuará su carrera. La intención era prestarlo apenas llegue.

Al igual que otros jóvenes jugadores ecuatorianos que salieron vendidos a Europa en movimiento inesperados. El central ecuatoriano no ha tenido minutos en primera en gran cantidad y apenas ha sumado presencia en ciertos encuentros.

Por lo cual, Bayern quiere darle rodaje en otros clubes y que luego ecuatoriano termine regresando y así peleando por algún puesto en el once titular. Si llegaba a Bayern con su actual rodaje lo más probable era que no se asiente y termine siendo suplente.

Olaya se unirá a Bayern Múnich desde la próxima temporada, ya que el joven central cumple 18 años en el próximo mes de febrero. El calendario no le da para que se una a algún equipo en el mes de enero, por lo cual, habría que esperar hasta junio de 2026.

¿Cuántos millones ganó Aucas por Virgilio Olaya?

Le costó una derrota a Arsenal y ahora Mikel Arteta piensa esto de Piero Hincapié

Se estima que la operación entre Bayern Múnich y Aucas rondaría los 5 millones de dólares, de acuerdo a lo que se ha pagado por figuras ecuatorianas en estos mercados. Todos los términos del acuerdo, se confirmarían cuando el ecuatoriano llegue a Europa.

Los otros equipos que buscaron a Virgilio Olaya

Antes de llegar a un acuerdo con Bayern Múnich, Virgilio Olaya también se terminó metiendo en planes de clubes como PSG o Newcastle. No obstante, el jugador ecuatoriano se decantó por la posibilidad de jugar para el equipo alemán en los siguientes años.

En síntesis:

  • Virgilio Olaya fue comprado por el Bayern Múnich en un movimiento sorpresivo.
  • El central Olaya será prestado al Grasshopper Club Zurich, según el Diario BILD.
  • El fichaje de Olaya por Bayern Múnich desde Aucas rondaría los 5 millones de dólares.
Jose Cedeño Mendoza
