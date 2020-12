Mucha incertidumbre: la situación para el entrenador de Alianza Lima en el 2021

Alianza Lima se fue a segunda división el último sábado 28 de noviembre. Desde ahí, la lucha por la permanencia del club pasó a otros escenarios: a las oficinas y a los escritorios.

Al menos por tres frentes querían reclamar para quedarse. Uno pedía que se anule el partido contra Sport Huancayo, otro que le quiten un punto a Carlos Stein y el último que no haya descenso. Hoy, todos parecen descartados.

De igual manera, la dirigencia blanquiazul quiere aferrarse a primera división. Aspiran a una medida cautelar o a una resolución internacional. Mientras tanto, los hinchas y la institución siguen sufriendo por el pasado y sin tener idea de lo que se viene en el futuro.

Un tema importante para comenzar, más allá de la camiseta que es lo único que se sabe, es el entrenador. En su momento, se especuló sobre José Soto, hoy haciendo un gran trabajo en el Juan Aurich.

Según Angel Paul Flores, la cosa no está nada clara: "En Alianza Lima, todavía no han decidido nada con respecto al nuevo comando técnico versión 2021 y plantel de jugadores. Los íntimos se aferran y son optimistas en mantenerse en primera división, no se ven en la Liga 2".

Así, pensándose en la Liga 1 pero sin nada que los coloque ahí planifican en la Victoria. Para la segunda, eso sí, tienen más tiempo para pensar. Recién arrancan en mayo ¡Paciencia!

