Se terminaron las dudas, la incertidumbre. Mariano Elizondo, presidente de la Superliga, afirmo que el torneo arrancará en tiempo y forma.

Luego de una larga reunión en Puerto Madero, donde están las oficinas de la entidad, se llegó a un acuerdo entre representantes de todos los clubes.

De esta manera, River e Independiente jugarán su partido pendiente el 19 de enero y el 24 de ese mismo mes, se disputará la primera fecha del 2020.

"Vamos a trabajar en la mesa, para ver hacia adelante, para modificar alguna fecha, sobre todo por el calendario de unos clubes con jugadores en el Preolímpico. Pero el torneo arranca como corresponde. Vamos a trabajar para las fechas hacia adelante, probablemente la fecha entre semana pase al fin de semana y reprogramemos algunos partidos", avisó Elizondo.

+El presidente de Superliga no quiso polémica con Tapia:

Buscando poner paños fríos a todo este asunto, no quiso responderle a Claudio Tapia, presidente de AFA, y bajó un mensaje de unión.

"Estuvimos charlando con todos los clubes, para encontrar un consenso, mirar para adelante, para tener un fútbol mejor. Tenemos que estar todos unidos. Un dirigente planteó 'basta de grietas'. Buscamos que el fútbol argentino esté mejor. Todos tenemos que trabajar de la misma manera. Acordamos todos lo mismo. Entre todos, podemos hacer un fútbol mejor para Argentina", expresó.

+Así era el anuncio de Elizondo:

Por último, completó su idea: "Nunca se pensó en no arrancar el torneo en el tiempo estipulado. No estamos pensando en un caso puntual, hay que buscar una solución integral. No veo ningún riesgo para el fútbol argentino. La Superliga es de los clubes de Primera División. Todos expresan su opinión. Si buscamos la unión para el fútbol argentino, no deberíamos encontrar dificultades. Tenemos que tratar de respetar las cosas que acordamos, hacer algo mucho más previsible. Tenemos que trabajar hacia adelante".

