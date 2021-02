Boca Juniors vs. Gimnasia: predicción, cómo y dónde ver la Copa de la Liga Profesional en USA

Boca Juniors vs Gimnasia lucharán por los tres primeros puntos en el Grupo B por la jornada 1 de la Copa de la Liga Profesional 2021. Los 90 minutos se jugará en la mítica Bombonera y el actual campeón del 2020 tendrá la posibilidad de vencer estando en casa. Sin embargo, tras desatar la polémica entre algunos jugadores y dirigentes del club ‘xeneize’, aficionados del conjunto argentino temen a que se pierda el mencionado enfrentamiento. Para que no te pierdas ningún detalle de este emocionante encuentro te dejamos la predicción, cómo y dónde ver el fútbol argentino desde los Estados Unidos.



Por otra parte, Gimnasia buscará el sueño por obtener aquella victoria y así lograr el tan ansiado campeonato bonaerense. Los dirigidos por Messera y Martini, quienes fueron los reemplazantes de Diego Maradona y Méndez, tendrían en mente salir al campo de juego con este probable once: Insfrán, Weigandt, Coronel, Guiffrey, Melluso, Ayala, Mancilla, Pérez García, Alemán, Ramírez, Contín.

A qué hora juegan Boca Juniors vs. Gimnasia en USA

Día: Domingo 14 de febrero

Hora: 17:20 hs (ET) / 14:20 hs (PT) / 16:20 hs (México)

Lugar: La Bombonera, Buenos Aires.

Dónde ver en Estados Unidos el Boca Juniors vs. Gimnasia

Si te encuentras en Estados Unidos podrás disfrutar del Boca Juniors vs. Gimnasia en directo a través de la señal de: Fox Sports 1 y Fanatiz USA. Si por el contrario te ubicas en México, puedes seguir la transmisión por la señal en vivo: SKY HD y en Bolavip, donde encontrarás el minuto a minuto y todos los detalles del cotejo.

�� ¡Próximo partido!



�� Copa de la Liga Profesional 2021

⚽ Gimnasia y Esgrima La Plata

��️ Domingo 14/02

⏱ 19:20

��️ La Bombonera

�� Pablo Echavarria#VamosBoca �� pic.twitter.com/pqx5YmZhD1 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 13, 2021

Historial de los Boca Juniors vs. Gimnasia

Cuando revisamos el historial de enfrentamientos entre Boca Juniors vs. Gimnasia encontramos que se han visto las caras en 151 ocasiones, siendo el cuadro xeneize ganador en 82 partidos y 34 festejos para el Lobo. ¿Este domingo seguirá la paternidad boquense o cambiará la historia?

Hora por países del Boca Juniors vs. Gimnasia

- España: 02:20 horas

- Argentina: 19:20 horas | Canal TV: TNT Sports

- Chile: 19:20 horas

- Uruguay: 19:20 horas

- Paraguay: 19:20 horas

- Brasil: 19:20 horas

- Venezuela: 18:20 horas

- Bolivia: 18:20 horas

- Colombia: 17:20 horas

- Ecuador: 17:20 horas

- Perú: 17:20 horas

Pronóstico y predicciones para el choque entre Boca Juniors vs. Gimnasia

Por ser el primer partido que ambos disputen en la Copa de la Liga Profesional, muchos se inclinan por un empate entre Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata. Según la casa de apuestas DraftKings; un triunfo de Boca Juniors te da a ganar en -182 de probabilidades, el empate +250, mientras que Gimnasia si aumenta la cuota con +550.

FANDUEL Boca Juniors -182 Empate +250 Gimnasia y Esgrima +550

* Cuotas cortesía de DraftKings .

