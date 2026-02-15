En Argentina revelaron que Néstor Lorenzo es uno de los entrenadores que gustan a Juan Román Riquelme para Boca Juniors. El DT podría recibir la oferta del Xeneize luego de la Copa del Mundo con la Selección de Colombia pero ¿cuánto ganaría?

El DT argentino actualmente cobra 2.5 millones de dólares al año en la Selección Colombia, cifra que no es impagable para un gigante de Argentina por lo que podrían ofrecerle un contrato mayor a lo que cobra en la ‘Tricolor’. El salario de Lorenzo en Boca tendría como base 2 millones de dólares.

Según TV Azteca, por ejemplo Fernando Gago cobraba cerca de 500 mil dólares al año; Jorge Almirón cobraba poco más de 1 millón de dólares, mientras que Miguel Ángel Russo percibía un salario cercano a los 2 millones.

El deseo de Riquelme de contar con Lorenzo no es inmediato ya que sabe que dependerá de los resultados que consiga la Selección Colombia en la Copa del Mundo, según dio a conocer Roberto Leto en DSports..

Si los sudamericanos realizan un buen torneo, seguramente le harán una nueva oferta para las siguientes Eliminatorias. En la vereda de enfrente, River Plate le paga 7 millones de dólares al año a Marcelo Gallardo.

Los números de Lorenzo en la Selección Colombia

Al frente de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo ya lleva un importante historial de resultados. El entrenador dirigió al equipo nacional en 42 partidos entre todas las competencias. Ganando 26 partidos, empatando 11 encuentros y tan solo perdiendo cinco.

El contrato de Lorenzo con la Selección Colombia

Néstor Lorenzo tiene contrato con la Selección Colombia hasta julio de 2026, cuando el Mundial termina. Después de eso, el DT tendrá que definir su futuro con varios interesados en que sea su nuevo DT. No se descarta un intento de la Federación Colombiana.

