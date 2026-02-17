Richard Ríos y un mensaje a Prestianni, compañero de Benfica, que insultó a Vinicius Jr: “Lamentable”

Lo que estaba siendo un partido lleno de emoción y tensión en la Champions League se vio empañado por un supuesto acto racista. Vinicius Jr. denunció que el jugador argentino Gianluca Prestianni le dijo un insulto racista en el partido Benfica vs. Real Madrid y, acto segudio, se conoció cuál fue el mensaje de Richard Ríos para su compañero.

¡Oh, oh! Todo empezó después del golazo de Vinicius Jr. con un remate al ángulo al minuto 5 del segundo tiempo. El jugador brasileño fue a celebrar bailando con el banderín del tiro de esquina y los jugadores de Benfica explotaron en 3, 2, 1… El árbitro francés François Letexier le sacó tarjeta amarilla al extremo del Real Madrid.

El partido se iba a reaunudar cuando Vinicius Jr. salió corriendo en dirección al árbitro, señaló a Gianluca Prestianni y lo acusó de decirle “mono”. En ese momento, Letexier cruzó los brazos e hizo símbolo que activaba el protocolo contra el racismo. Casi 10 minutos duró detenido el encuentro por los dieciseisavos de final de la Champions League.

Richard Ríos habló del insulto racista de Prestianni a Vinicius Jr. en la Champions

El momento en el que Prestianni habría insultado a Vinicius Jr. (Foto: Getty Images)

“La verdad, no tengo cómo opinar sobre eso porque estábamos muy lejos de la situación. Independientemente de si pasó o no, es algo lamentable si ocurrió, pero prefiero no opinar sobre algo que no vi. Ustedes tienen las cámaras y podrán analizarlo mejor. Después, con más tranquilidad, podré ver lo que pasó”, dijo Richard Ríos cuando le preguntaron por el insulto racista de su compañero Prestianni a Vinicius Jr.

Esto dijo Vinicius Jr. tras el insulto de Gianluca Prestianni

Mientras Kylian Mbappé le dijo a la prensa que escuchó a Prestianni decirle mono cinco veces a Vinicius Jr, el extremo de Real Madrid afirmó que “los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camisa en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan con la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigarlos. Nada de lo que pasó hoy (17 de febrero) es nuevo en mi vida ni en la de mi equipo. Me sacaron una tarjeta amarilla por celebrar un gol. Todavía no entiendo por qué. Por otro lado, fue simplemente un protocolo mal ejecutado que no sirvió para nada. No me gusta aparecer en situaciones así, sobre todo después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario”.

