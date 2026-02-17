Mientras Richard Ríos gana 3 millones de euros en Benfica, esto cobra Vinicius Jr. en Real Madrid

Los dieciseisavos de final de la Champions League 2025-26 pusieron primera marcha y uno de los grandes protagonistas de la jornada del 17 de febrero fue Vinicius Jr. Así que no hubo un mejor momento para comparar lo que cobra en Real Madrid con lo que gana Richard Ríos en Benfica.

Real Madrid visitó a Bénfica por el partido de ida, y tras un primer tiempo en el que tuvieron cuatro oportunidades claras de anotar, abrieron el marcador con un golazo de Vinicius Jr. al minuto 4 de la segunda etapa. El delantero brasileño fue celebrar bailando con el banderín y se armó la polémica.

El árbitro francés François Letexier terminó amonestando a Vinicius Jr. por, supuestamente, provocar los hinchas de Benfica. Luego, el extremo de Real Madrid acusó al jugador argentino Gianlcua Pestianni de insultarlo de manera racista y el partido duró suspendido casi 10 minutos. Todo esto mientras Richard Ríos se preparaba para ingresar al partido.

Transcurría el minuto 39 del segundo tiempo cuando Richard Ríos iba a disparar de media distancia, pero Vinicius Jr. le trabo la pierna derecha. ¡Uh, qué dolor! Letexier sancionó falta, pero no le sacó una segunda tarjeta amarilla al extremo del Real Madrid que hubiera terminado en expulsión. La polémica empezó en 3, 2, 1…

Comparación de salarios entre Richard Ríos y Vinicius Jr.

Luego de la victoria de Real Madrid 0-1 ante Benfica, llegó la comparación de salarios. Según el portal experto ‘Capology’, Richard Ríos gana 3 millones de euros al año en el equipo portugués. Esto quiere decir que el volante de la Selección Colombia percibe 22 millones menos de lo que gana Vinicius Jr, ya que el extremo brasileño cobra 25 millones de euros anuales en el equipo ‘Merengue’.

