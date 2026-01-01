El deseo de Conmebol para la Copa del Mundo 2026

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, publicó una filmación en la que hizo un repaso de lo que fueron las competencias organizadas directamente por la entidad que encabeza y compartió sus deseos para el 2026, en el que como plato fuerte tendrá la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Al respecto de este certamen que irá del jueves 11 de junio (el partido inaugural lo protagonizarán a Selección de México y su similar de Sudáfrica en el Estadio Azteca) al domingo 19 de julio (con la Final que se desarrollará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey), el directivo paraguayo fue claro: ”Se viene un tremendo Mundial que mi deseo para el 2026 es que volvamos a ganar la Copa del Mundo, que se quede aquí y que siga sumando”.

Claro, Alejandro Domínguez hacía alusión a la consagración de la Selección Argentina en Qatar 2022 y a la posibilidad de que la Albiceleste repita o que alguno de los otros combinados de Conmebol puedan consagrarse, para equilibrar cada vez más una tabla general entre Sudamérica y Europa que va 12 a 10 a favor del Viejo Continente.

En ese sentido, vale mencionar que los otros seleccionados del cono sur de América que irán a la Copa de Mundo 2026 son: Brasil, Ecuador, Colombia, Uruguay y Paraguay. Además, Bolivia también se podría sumar a este grupo, si en marzo se queda con uno de los cupos del Torneo Clasificatorio Intercontinental. Primero se medirá ante Surinam y si gana disputará la final contra Irak para establecer el ocupante del último lugar en el Grupo I.

Los grupos que integrarán los seleccionados de Conmebol en la Copa del Mundo 2026

Brasil (Grupo C): Marruecos, Escocia y Haití.

Paraguay (Grupo D): Estados Unidos, Australia y Ganador Ruta C UEFA (Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo).

Ecuador (Grupo E): Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

Uruguay (Grupo H): España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Argentina (Grupo J): Austria, Argelia y Jordania.

Colombia (Grupo K): Portugal, Uzbekistán y Ganador Repechaje 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o República del Congo).

Bolivia (Grupo I, en caso de que gane el Repechaje): Francia, Senegal y Noruega.

En síntesis

Alejandro Domínguez desea que un equipo de Conmebol gane la Copa del Mundo 2026.

Las selecciones sudamericanas clasificadas son Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Uruguay y Paraguay.

Bolivia buscará su cupo en marzo mediante el Torneo Clasificatorio Intercontinental ante Surinam e Irak.

