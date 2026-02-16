César Farías da la mejor noticia de todas a los hinchas de Barcelona SC para jugar ante Argentinos

Darío Benedetto encendió todas las alarmas en Barcelona SC cuando se lo vio caminar con molestias en la Noche Amarilla en Quito. El delantero viene de un importante historial por lesiones, pero ahora el mismo César Farías confirmó qué pasa con el goleador.

El entrenador de Barcelona SC comentó que el delantero no está lesionado. El ‘Pipa’ está en buen estado y solo no podía seguir con normalidad por el estado de la cancha. 24 horas antes del partido entre Barcelona SC y Aucas, había jugado Católica por la Copa Libertadores.

“Benedetto está bien, lo único es que la cancha estaba muy pesada“, comentó el entrenador. Por lo cual, el jugador estará listo para jugar en la Copa Libertadores. El ‘Pipa’ llegó justamente como el refuerzo estelar para competir en este torneo y su presencia será clave.

Benedetto aún no marca gol con Barcelona SC y por eso, sumado a su irregularidad, se espera que no comience como titular ante Argentinos. Su reemplazo será el ‘Toto’ Núñez que también viene muy cuestionado por los aficionados.

Estos dos partidos ante Argentinos, aunque sea febrero, pueden definir toda la temporada de Barcelona SC. Los amarillos luchan por entrar a grupos, pero si llegan a perder en esta serie ya se quedan sin torneo internacional para toda la temporada.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega Barcelona SC contra Argentinos Juniors en Copa Libertadores?

ver también El video de Darío Benedetto que desespera a toda la hinchada de Barcelona SC

Barcelona SC estará jugando contra Argentinos Juniors el próximo miércoles, 18 de febrero de 2026. El partido se disputará en Guayaquil desde las 19H30. Los aficionados también podrán seguir el encuentro por los canales de ESPN y también los planes de Disney+.

Encuesta¿Benedetto debe ser titular en Barcelona SC? ¿Benedetto debe ser titular en Barcelona SC? Ya votaron 0 personas

En síntesis:

César Farías confirmó que Darío Benedetto no está lesionado para la Copa Libertadores .

confirmó que no está lesionado para la . El delantero argentino de Barcelona SC presentó molestias por el estado de la cancha .

presentó molestias por el . Barcelona SC enfrentará a Argentinos Juniors en febrero para definir su ingreso a grupos.

Publicidad