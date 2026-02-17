Este martes 17 de febrero de 2026 Liga de Quito sorprendió a todos en redes sociales y anunció un nuevo jugador para esta temporada. El club seguía activo en el mercado de fichajes y ahora cerró una nueva incorporación para el equipo de Tiago Nunes.

Con un sorpresivo anuncio, LDU confirmó que Rodney Redes es su nuevo jugador para la temporada 2026. El club ‘Albo’ vuelve a tener un paraguayo en sus filas, donde a los jugadores de este país les ha ido muy bien usando los colores del ‘Rey de Copas’.

Redes llega para aportar al ataque del ‘Rey’ como un extremo con grandes variantes en ataque. El paraguayo viene a LDU tras su paso por Olimpia, donde hace poco coincidió con otro ex Liga de Quito en ‘Vitamina’ Sánchez. El futbolista es el último ‘Foráneo’ del club.

Con la llegada de Redes, Liga de Quito completa sus 8 cupos de extranjeros para la temporada 2026 y también empieza a cerrar su mercado de fichajes para esta nueva temporada. El club apostó por una importante renovación y movimientos claves pensando en la Copa Libertadores 2026.

Ahora salvo que algún jugador extranjero salga a otro club, LDU ya solo estaría en el mercado de fichajes buscando a jugadores ecuatorianos. El ‘Rey’ apuesta en este año por hacer una campaña ganadora en LigaPro y volver a lugares estelares en la Copa Libertadores.

Los números de Rodney Redes en la temporada 2025

En la anterior temporada con Olimpia, Redes jugó un total de 47 partidos entre todas las competencias. Siendo de los jugadores más regulares en cancha. Marcó 12 goles y dio 8 asistencias. Sin embargo, se quedó lejos de poder campeonar con el club paraguayo.

Redes no es convocado a la Selección de Paraguay

Rodney también hace este movimiento pensando en algún momento ser llamado a la Selección de Paraguay. Varios jugadores que estuvieron en la LigaPro y en Liga de Quito fueron llamados en otros momentos a representar a su selección en las Eliminatorias y Mundiales.

