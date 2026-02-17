Fanáticos atacan a Gianluca Prestianni tras la acusación de racismo de Vinicius: “Tu padre…”

Gianluca Prestianni protagonizó una de las imágenes más virales y también más lamentable de los últimos años en el mundo del fútbol. El jugador argentino tuvo un cruce con Vinicius Junior, donde el brasileño lo terminó acusando de palabras racistas y el partido se detuvo por más de 10 minutos.

Con miles de tomas no se pudo detectar qué fue lo que le dijo Prestianni al jugador del Real Madrid. Puesto que, el futbolista se tapó la cara con su camiseta. No obstante, esto no terminó evitando como los hinchas fueron a sus redes sociales a comentarle de todo.

Los hinchas fueron a la cuenta oficial del jugador argentino en Instragram y empezaron a comentar su última publicación, de hace 4 días, con fotos y videos de Vinicius y también algunos le dijeron: “Vinicius es tu padre…” y otros hasta en inglés: “Vinicius is your dad”.

El partido se terminó jugando pero todo el ambiente cambió y se volvió muy tenso. Cada vez que el jugador brasileño tocaba la pelota llegaban muchos silbidos e insultos. Él también colaboró con ciertas jugadas “provocadoras” para la grada.

Los comentarios de los hinchas contra Prestianni. (Captura de pantalla)

El viral cruce entre Vini y Prestianni

Después del gol de Vinicius y a poco de reanudar el partido, Prestianni le dijo algo al brasileño, y se tapó la boca con la camiseta. El jugador de Real Madrid argumentó un insulto racista y con esto se detuvo el partido. El encuentro se reanudó 10 minutos después con ambos jugadores en cancha.

