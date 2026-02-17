Es tendencia:
Champions League

Fanáticos atacan a Gianluca Prestianni tras la acusación de racismo de Vinicius: “Tu padre…”

El jugador de Benfica se tapó la boca para decirle algo a Vinicius y ahora en redes sociales los hinchas le dan con todo.

Por Jose Cedeño Mendoza

Los comentarios de los hinchas contra Prestianni tras la acusación de Vini Jr
Gianluca Prestianni protagonizó una de las imágenes más virales y también más lamentable de los últimos años en el mundo del fútbol. El jugador argentino tuvo un cruce con Vinicius Junior, donde el brasileño lo terminó acusando de palabras racistas y el partido se detuvo por más de 10 minutos.

Con miles de tomas no se pudo detectar qué fue lo que le dijo Prestianni al jugador del Real Madrid. Puesto que, el futbolista se tapó la cara con su camiseta. No obstante, esto no terminó evitando como los hinchas fueron a sus redes sociales a comentarle de todo.

Los hinchas fueron a la cuenta oficial del jugador argentino en Instragram y empezaron a comentar su última publicación, de hace 4 días, con fotos y videos de Vinicius y también algunos le dijeron: “Vinicius es tu padre…” y otros hasta en inglés: “Vinicius is your dad”.

El partido se terminó jugando pero todo el ambiente cambió y se volvió muy tenso. Cada vez que el jugador brasileño tocaba la pelota llegaban muchos silbidos e insultos. Él también colaboró con ciertas jugadas “provocadoras” para la grada.

El viral cruce entre Vini y Prestianni

Después del gol de Vinicius y a poco de reanudar el partido, Prestianni le dijo algo al brasileño, y se tapó la boca con la camiseta. El jugador de Real Madrid argumentó un insulto racista y con esto se detuvo el partido. El encuentro se reanudó 10 minutos después con ambos jugadores en cancha.

En síntesis:

  • Gianluca Prestianni protagonizó un tenso cruce con Vinicius Junior tras una presunta acusación racista.
  • El partido se detuvo por más de 10 minutos tras el incidente entre ambos jugadores.
  • Los hinchas inundaron el perfil de Instagram de Prestianni con comentarios defendiendo al brasileño.
