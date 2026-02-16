Pervis Estupiñán la pasa muy mal en AC Milan y el jugador ecuatoriano podría cambiar de equipo en un movimiento absolutamente sorpresivo. El jugador ecuatoriano no dejaría de estar en un grande, y el equipo italiano ficharía a un jugador para su defensa.

Según trasciende la información de Milan Live, Pervis podría dejar el club a final de esta temporada. El jugador interesa para un cambio por Matteo Ruggeri, que ahora mismo juega en Atlético de Madrid. Con esto, el ecuatoriano regresaría a España.

Aunque la Premier League lo quiere de regreso y varios equipos monitorean qué pasa con el jugador ecuatoriano, el Milán no ve con malos ojos tener a otro defensa que conocen en la Liga como Ruggeri. Por lo cual, el lateral tricolor pasaría a ser una “moneda de cambio”.

Pervis no está teniendo la oportunidad esperada en AC Milan y cada vez es más suplente. Tuvo varias oportunidades a comienzo de temporada, pero el mal rendimiento y las lesiones le impidieron volver a ser considerado por Allegri y ahora se abre la puerta de salida.

Pervis Estupiñán dejaría AC Milan. (Foto: GettyImages)

Atlético de Madrid también atraviesa una temporada complicada, en la que no tiene chances de ganar la Liga y ahora mismo solo le queda competir por la Copa del Rey y la Champions League. De ahí que, para el siguiente año quieran varios cambios en su plantilla.

Los números de Pervis Estupiñán en esta temporada

En toda la temporada, Pervis Estupiñán ha jugado un total de 15 partidos entre todas las competencias. No ha marcado goles y solo ha dado 1 asistencia, números muy pobres para lo que llegó a demostrar incluso cuando jugaba en la Premier League. Su valor de mercado es de 14 millones.

El contrato de Pervis Estupiñán con AC Milan

Pervis Estupiñán tiene contrato con AC Milan hasta 2030, al igual que Ruggeri con Atlético de Madrid. De ahí que, se explore esta opción de mercado. El futbolista ecuatoriano terminará esta temporada en Italia y luego del Mundial 2026 se definirá su futuro.

