La LigaPro 2026 comienza este fin de semana y ahora los aficionados también tendrán 2 nuevas opciones de TV para ver los partidos del campeonato. En esta ocasión, serán menos partidos que en 2025, pero de nuevo se podrán ver partidos en abierto.

Los canales que se suman nuevamente para esta temporada son Teleamazonas y Ecuavisa. Ambos canales transmitirán en abierto. No obstante, a diferencia de 2025, solo serán 3 encuentros. De momento, se ha confirmado que 2 van por Teleamazonas y 1 por Ecuavisa.

Ya para este fin de semana, se anunció que el partido de Universidad Católica vs Emelec se podrá ver por señal abierta. Además, de otros encuentros de la jornada. También se está analizando la posibilidad de sumar la transmisión de canales públicos como TC y Ecuador Tv.

La LigaPro 2026 atraviesa un proceso clave para el futuro de los derechos de transmisión del fútbol ecuatoriano. El campeonato comenzará de manera oficial este fin de semana y luego se mantendrá hasta el Mundial que es cuando para 1 semana.

Zapping Sports también anunció diferentes planes para ver la LigaPro en esta temporada. El primer partido de esta jornada será Orense contra Liga de Quito, en un partido que promete ser muy atractivo para el comienzo de temporada de ambos equipos.

¿Cuándo comienza la LigaPro 2026 y cómo se jugará la fecha 1?

La LigaPro comienza oficialmente el próximo viernes, 20 de febrero de 2026. Así se jugará la primera fecha del campeonato:

Orense vs Liga de Quito

Aucas vs Mushuc Runa

Barcelona SC vs Técnico Universitario

Universidad Católica vs Emelec

Macará vs Leones

Delfín vs Deportivo Cuenca

Independiente del Valle vs Guayaquil City

Libertad vs Manta

