Esteban Paz buscaría la presidencia de FEF con esta lista, con Antonio Valencia, y con un nuevo DT

Esteban Paz iría con estos nombres a buscar la presidencia de la FEF junto a Antonio Valencia.

Por Jose Cedeño Mendoza

Los nombres que acompañarían a Esteban Paz en un virtual directorio de FEF
© @LDU_Oficial/ GettyImages/ Edit BVLos nombres que acompañarían a Esteban Paz en un virtual directorio de FEF

Esteban Paz sería la gran carta de presentación de la “oposición” para buscar la presidencia de la FEF en las próximas elecciones. El que fuera máximo directivo de Liga de Quito ya definió los nombres que le acompañarán en estas elecciones, entre ellos, el de Antonio Valencia.

El directorio con el que Esteban Paz buscaría llegar a la FEF sería: Esteban Paz, Darwin Palacios, Carlos Estrada, ⁠Rafael Verduga, Karina Chango, Nataly Villavicencio, Fernanda Vasconez, ⁠Antonio Valencia, y también ⁠Ivan Mendoza. Todos con recorridos en diferentes equipos de la LigaPro.

Varios nombres reconocidos están en el directorio de Esteban Paz, sin embargo, esto no garantiza el éxito, ni que todas las asociaciones y federaciones que tienen que votar se sientan “representadas”. Pero es la primera lista que se confirma para estas elecciones.

Entre los nuevos nombres y los varios cambios que se están buscando para la FEF también está el de un nuevo entrenador. Paz no vería con malos ojos cambiar a Beccacece después del Mundial 2026 y varios nombres se asociaron a su candidatura como los de Guillermo Almada y Luis Zubeldía.

De momento, es la única lista que parece estar “firme” para las elecciones a la espera de lo que pasa con Francisco Egas, que buscaría una reelección controversial, y también alguna otra candidatura que se estaría trabajando desde la ASO Guayas.

Los logros de Esteban Paz como directivo

Liga de Quito sorprende a todos y anuncia un nuevo fichaje

ver también

Liga de Quito sorprende a todos y anuncia un nuevo fichaje

Son varios los logros que Esteban Paz hizo en el fútbol ecuatoriano. Con Liga de Quito, ganó varios campeonatos nacionales y 5 títulos internacionales. Además, con su nuevo club, Leones del Norte, se consiguió un ascenso histórico para la LigaPro 2026.

¿Qué DT podría traer Esteban Paz a la Selección de Ecuador?

Esteban Paz ya ha trabajado con grandes entrenadores y aunque no ha confirmado ningún nombre con su lista, sí reveló que trabajará con leyendas de Ecuador que conocen el fútbol ecuatoriano. Zubeldía y Almada, además de Anselmi, serían candidatos para llegar a ‘La Tri’.

En síntesis:

  • Esteban Paz lidera la lista de oposición para la presidencia de la FEF.
  • El directorio incluye a figuras como Antonio Valencia, Karina Chango y Nataly Villavicencio.
  • La candidatura analiza reemplazar a Beccacece con Guillermo Almada o Luis Zubeldía tras 2026.
Jose Cedeño Mendoza
