Abel Ferreira gana más de 6 millones al año en Palmeiras, mientras que Medina no llega ni al millón en Estudiantes.

Este sábado 28 de noviembre de 2026 se define la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes de la Plata. Ambos equipos son protagonistas en este torneo, también por el gran trabajo de sus entrenadores. Aunque entre ambos hay una gran diferencia salarial.

La diferencia del sueldos entre Abel Ferreira y el ‘Cacique’ Medina

Abel Ferreira tiene un salario cercano a los 6.7 millones al año, de acuerdo a la revelación de diferentes fuentes sobre el sueldo del técnico. Abel se ha confirmado como uno de los mejores entrenadores del continente desde su llegada a Palmeiras.

Por otro lado, el ‘Cacique’ Medina está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera como técnico al llegar a esta final de Copa. Su salario, de acuerdo a Salary Sports, rondaría los 800 mil dólares por año. Una notable diferencia con lo que gana Abel.

Alexander Medina quiere darle la quinta Copa Libertadores a Estudiantes. (Foto: GettyImages)

Estudiantes de la Plata y Palmeiras también llegan a esta final de Copa Libertadores muy cerca en cuánto a títulos ganados. El ‘Pincha’ tiene 4 campeonato y va por el 5to de su historia, mientras que Palmeiras va por el 4to título.

¿Qué canal pasa la final de la Copa Libertadores?

A las 15H00 comienza la final de la Copa Libertadores y los aficionados podrán ver el encuentro por ESPN y Disney+.

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