¡Dio su palabra y piensa cumplirla! Sebastián Villa confesó que se irá de Boca Juniors por una emotiva promesa que hizo.

Uno de los nombres que más esta de moda en el mundo Boca es el de Sebastián Villa, así que era uno de los jugadores más buscados por los medios colombianos. El extremo le dio una entrevista al programa Blog Deportivo, de la emisora Blu Radio, y confesó que se va a ir de Boca Juniors porque dio la palabra.

Todo tiene una explicación más que lógica… Luego de ser elegido la figura de la final de la Copa Sudamericana 2026 para el portal experto Sofa Score, le dieron 8.1 puntos, Villa volvió a tener un buen partido en la victoria de Boca en los octavos de final del Torneo Clausura 2026 de Argentina.

En la victoria 2-0 contra Independiente Rivadavia, Sebastián Villa terminó con un puntaje de siete puntos por, entro otros motivos deportivos, una jugada ‘maradoniana’ que le dio la vuelta al mundo. El extremo fue sustituido al minuto 27 del segundo tiempo y parece que el romance con la hinchada Xeneize se empieza a recuperarse de a poco, pero… ¿No durará mucho?

“Fue una palabra”: Sebastián Villa confesó que se va a ir de Boca Juniors

Sebastián Villa, extremo de Boca Juniors. (Foto: Getty)

“El cariño que le tengo a Ibagué es muy grande porque me abrió las puertas, me dio la oportunidad de ser futbolista profesional, me formaron y así que… yo también hablaba ahí, mi retiro va a ser en Ibagué y bueno, espero poder cumplirlo, que fue una palabra que cuando don Gabriel (Camargo) estaba vivo, que en paz descanse, le dije que me iba a retirar en su club“, confesó Villa sobre el deseo de retirarse en el Deportes Tolima, del fútbol de Colombia.

¿Hasta cuándo tiene contrato Sebastián Villa en Boca Juniors?

Luego de que confesara que se va a ir de Boca Juniors para cumplir la promesa de retirarse en el Deportes Tolima, la gran duda que surgió es hasta cuándo tiene Sebastián Villa contrato con Boca Juniors. La respuesta la dio el portal Transfermarkt al tener publicado que el extremo tiene vínculo con el equipo Xeneize hasta el 31 de diciembre de 2030. Falta tiempo para que se vaya.

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