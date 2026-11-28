Los canales para ver la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes de la Plata.

Este sábado 28 de noviembre de 2026 se juega la gran final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes de la Plata. Ambos equipos llegaron a este encuentro tras semifinales muy peleadas y tienen la gran chance de ganar un nuevo título continental.

¿A qué hora empieza la final de la Copa Libertadores y qué canal la pasa?

Estos son los horarios de la final de la Copa Libertadores 2026 en Sudamérica:

Ecuador, Perú y Colombia: 15H00

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 17H00

Bolivia y Venezuela: 16H00

La final de la Copa Libertadores también se podrá ver en exclusiva en todos estos países por ESPN y el plan premium de Disney+.

Tanto Palmeiras como Estudiantes de la Plata tuvieron que sudar la “gota gorda” en las semifinales de la Copa Libertadores. Ambos equipos acabaron pasando por los penales, eliminando a dos clásicos rivales como Fluminense el primero y Flamengo el segundo.

¿Cuánto dinero gana el campeón de la Copa Libertadores?

Solo por ganar la final de la Copa Libertadores, el equipo ganador se llevará un premio cercano a los 25 millones de dólares. A esto hay que sumarle todo lo que hace por la fase previa.

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